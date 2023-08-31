普里戈任在生前新视频中称不担心安全 乌特金在莫斯科郊外下葬

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在瓦格纳电报频道“灰色地带”最新发布的一段视频中，普里戈任在其所乘坐的私人飞机坠机身亡前几天，似乎对自己的生命受到威胁轻描淡写。普里戈任在这段于“八月下旬的周末”拍摄的视频中谈到，“对于那些讨论我是否还活着，我过得怎么样的人……一切安好”。此外，同样在坠机事件中丧命的瓦格纳联合创始人兼军事指挥官乌特金周四在莫斯科郊外的墓地低调下葬。

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普里戈任在这段新视频中身穿迷彩服，坐在移动的车辆中发言说：“对于那些讨论我是否还活着，我过得怎么样的人。现在是2023年8月下半月的一个周末。我在非洲。因此，对于所有喜欢讨论我的清算、私生活、收入或其他任何事情的人来说——一切安好”。外界无法核实视频，也无法核实其录制的时间和地点。

普里戈任提到周末，这意味着这一短视频可能是在8月19日或20日拍摄的。亲瓦格纳电报频道22日上传的另一段视频显示，普里戈任自称人在非洲，身着同样的迷彩服，出现在一片类似沙漠的地区。

8月23日，一架从莫斯科飞往圣彼得堡的巴航莱格赛600私人飞机在俄罗斯特维尔州坠毁，机上还载有其他多名瓦格纳核心人物，而这恰好是普里戈任的战士们发动未遂兵变的两个月后。

据《华尔街日报》等媒体报导，普里戈任在坠机身亡前访问了瓦格纳活动的非洲国家，与当地政府官员会面，寻找新机会。坠机事件发生后，俄总统普京面对镜头也透露称，“据我所知，他昨天刚从非洲回来”。

周二，普里戈任在其家乡圣彼得堡郊外举行了异常秘密化的葬礼，他的新闻服务部门宣布葬礼不对外开放。克里姆林宫拒绝为他举行国葬。周四，哀悼者聚集在莫斯科郊外的一个墓地，参加普里戈任的副手乌特金（Dmitry Utkin）的葬礼。

乌特金是瓦格纳的军事指挥官，常被称为该集团的创始人之一，他被下葬在莫斯科郊外的梅季希公墓。乌特金在外流传的照片很少，但其中一张自拍照显示了他肩膀上的新纳粹纹身。

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