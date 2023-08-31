美国首次对台湾军援而非军售激怒中国

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华盛顿首次批准对台湾提供直接军援（而非军售），作为其援助外国政府计划的一部分，引起中国的愤怒。北京周四警告称，这将对台湾岛的"安全"造成影响。

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本周二，美国国务院通知国会，它将向台湾提供价值8000万美元的一揽子援助。与最近美国对台军售相比，这个数额并不算大，但这将是台北在华盛顿对外国军援计划下获得的第一笔援助。

法新社说，华盛顿这一宣布周四引起了声称对台湾拥有主权的北京的愤怒。"中国国防部发言人吴谦在发布会上说："美国对台军援和军售只会助长美国军工综合体的发展，同时损害台湾同胞的安全和福祉。

华盛顿自1979年以来一直罔顾台北的利益而承认中国，但美国国会同时强制要求向民主自治的台湾提供武器，声称其目的是阻止北京的任何扩张主义野心。

历届美国政府都是通过向台湾出售武器，而不是直接援助武器来实现这一目标。

美国国务院强调，根据该计划提供的首批武器援助，并不意味着美国承认台湾的主权。

加强威慑

美国国务院发言人周三表示：“根据《台湾关系法》和我们长期奉行的一个中国政策，美国正在向台湾提供必要的（武器）设备和防务服务，使其能够保持足够的自卫能力”。

他还说："美国始终关心（维护）台湾海峡的和平与稳定，这对地区和全球安全与繁荣至关重要。

台湾国防部对此表示感谢。它在一份声明中说："这一援助将有助于地区和平与稳定"。

这次武器交付现在必须得到国会的批准，这一点毫无疑问，因为民主党和共和党都支持台湾。

美国众议院外交事务委员会共和党主席、拜登外交政策的批评者迈克-麦考尔对此表示欢迎。

他说：“这些武器不仅将帮助台湾和保护该地区的其他民主国家，而且还将加强美国的威慑态势，在中共日益咄咄逼人的情况下确保我们的国家安全”。

提取库存

近几个月来，北京和华盛顿恢复了对话，包括国务卿安东尼-布林肯（Antony Blinken）在内的美国高级官员接连访问北京。

法新社说，但台湾仍是一个绊脚石，中国当局多次发出警告，并认为美国热衷于支持台湾正式独立。

在短短一年多的时间里，北京已进行了三次大规模军事演习，以回应台湾或美国领导人的互相访问。

据美国高级官员称，中国国家主席习近平离维持台湾现状的做法渐行渐远。

而美国专家正在琢磨，中国最近的经济困难和俄罗斯入侵乌克兰会在多大程度上导致中国政府放弃（动武）。

这是拜登政府在短短几个月内第二次在支持台湾问题上取得新突破。

今年7月，美国总统批准向台湾提供 3.45 亿美元的军事援助，这些武器来自防御性武器库存，或从"反装甲和防空能力"中提取、 这与2022年2月俄罗斯侵略乌克兰战争爆发以来向乌克兰提供的援助类似。

以色列是美国对外军事资助的主要接受国，每年获得超过30亿美元的武器援助。

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