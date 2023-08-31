芬兰安全情报局驳回财长顾问提名：其伴侣前中国籍

芬兰/中国

芬兰安全与情报局（Supo）在调查财长挑选的一名顾问时，强调了一些问题，包括他的伴侣之前拥有中国国籍。

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芬兰广播公司（Yle）8月30日报道，芬兰财长丽卡-普拉（Riikka Purra）任命记者亚里-库伊坎麦基（Jari Kuikanmäki）为其媒体关系顾问的计划，在芬兰安全与情报局（Supo）的背景调查后宣告失败。

芬兰小报《晚报》（Iltalehti）首先报道了这一决定。

这名被财长首选的顾问候选人库伊坎麦基在接受采访时说，芬兰安全与情报局在对他进行安全审查时强调了一些问题，包括他的伴侣的前中国国籍和2016年的一次中国之行、还有他的伴侣的父母拥有中国国籍，以及他们在2017年的一次芬兰之行。

库伊坎麦基告诉小报晚报的记者，他与其伴侣于2011年在伦敦相识，从那时起就在一起。“我们在2013年搬到了芬兰”。“她现在是芬兰公民，没有犯罪记录，并且已在芬兰生活了10多年”。

晚报指出，因为中国不承认双重国籍，所以库伊坎麦基的同居配偶于2022年成为芬兰公民，便不再是中国公民。

库伊坎麦基告诉《芬兰广播公司》，他还不清楚为什么与中国的联系会阻碍他担任财政部长丽卡-普拉的顾问。

他说，我不太清楚发生了什么。在我看来，此案的某些方面需要对是否存在歧视进行评估，但这不是由我来进行评估的"。

芬兰广播公司的报道说，按照惯例，芬兰政府办公室会必须对所有被任命为部长级特别顾问的人员进行安全检查。

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