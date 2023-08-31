英议会外委会呼吁伦敦倡议日韩参与AUKUS，发展尖端防务技术

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英国议会外交事务专责委员会周三发表了对英政府印太政策的审查报告，题为“倾斜的视野：《综合审查》与印度-太平洋”。该报告呼吁英国政府向澳大利亚和美国提议，邀请日本和韩国加入澳英美三边安全伙伴关系（AUKUS 、又称奥库斯协议）的第二大支柱，既防务技术合作部分。报告还提出英国应争取加入美日印澳四方安全对话(Quad)。

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该报告拟议的扩展可能会侧重于网络、人工智能、量子和海底技术等活动，但不包括奥库斯协议中美英承诺向澳大利亚交付核动力潜艇的数十年项目。

英国议会外交事务专责委员会表示，英政府“应向澳大利亚和美国提议，邀请日本和韩国加入 奥库斯技术防务合作协议”。

在周三发布的报告中，该委员会指出，奥库斯“不仅仅是为了澳大利亚获得一支核动力潜艇舰队”。其报告称：“网络和先进技术的共享和联合开发部分可能同样重要，甚至更重要”。

报告写道，“（澳英美）三个国家之间达成了原则上的协议，将在全套先进技术方面尽可能密切地合作，包括网络、人工智能、量子和海底技术，包括潜艇探测技术”。“这些可以比潜艇计划更快地带来切实成果”。

报告概述了将日本和韩国纳入奥库斯协议的提议，重点关注英国向“印太倾斜”战略以及其应如何应对更加武断的中国。

报告批评英国政府无法以书面战略的形式或向委员会明确阐明“印太倾斜”的长期目标和预期结果。报告发布之际，英国外交大臣克莱弗利 (James Cleverly) 正在访问中国。

由执政的保守党控制的该委员会还建议，英国应寻求加入四方安全对话(Quad)，这是一项将澳大利亚、印度、日本和美国联合起来的外交倡议。

英国议会外交事务专责委员会主席卡恩斯（Alicia Kearns）表示，“加强我们在印度-太平洋的外交、防务和经济关系至关重要——如果西方留下真空，中国将急切地将其填补”。她指出，“韧性和威慑必须成为我们外交政策的核心。权力的集中很容易落入坏人之手。我们的供应链，特别是半导体供应的多元化，将从长远来看保护我们”。

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