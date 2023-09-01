乌外长：俄罗斯已成为欧洲最大的敌人

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乌克兰外交部长库列巴（Dmytro Kuleba）本周在访问巴黎时接受法国 «世界报»采访表示，他对法国向乌克兰提供的“军事、人道主义、外交和经济”支持表示满意，并对法方承诺的力度充满信心。

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库列巴周二在访问巴黎期间受邀出席了法国驻外使节年度会议。在接受《世界报》采访时，他淡化了呼吁与俄罗斯谈判的声音的影响。法国前总统萨科齐日前提出了一系列他认为可以结束俄乌战争的途径。他建议乌克兰成为一个“中立”国家，既不加入欧盟，也不加入北约，并通过公投来决定克里米亚的未来等。萨科齐的相关言论饱受批评和争议。

库列巴在采访中调侃道，“萨科齐总统曾于2008年在格鲁吉亚有过辉煌的时刻：这场危机的处理是此后一系列事件的原因之一”，2014年俄罗斯吞并克里米亚，2022年乌克兰遭到全面入侵。同时他也承认，萨科齐曾一度支持欧盟与乌克兰就该国入盟前景达成雄心勃勃的协议的想法。

相较于回顾过去，库列巴更加重视欧洲领导人在欧洲集体安全未来问题上不断变化的立场。他说，“现在很清楚，俄罗斯既不是欧洲的朋友，也不是欧洲的一部分。俄罗斯已成为欧洲最大的敌人。对俄罗斯文学、芭蕾舞剧、大型项目或俄罗斯金钱的喜爱并不能抹杀这一现实。因此，俄罗斯不能成为欧洲安全架构的支柱之一，相反，欧洲安全架构必须建立在欧洲必须免受俄罗斯威胁的理念之上”。

库列巴称赞这是“心态的彻底转变”，尽管他承认要说服所有欧洲伙伴仍有“大量工作要做”。但他强调，“欧洲东翼的安全将由一个国家负责，这个国家将是乌克兰——当然是北约中的乌克兰”。

就西方国家对乌克兰的军援进度问题，库列巴指出，“我们提出的每一个向更先进（武器）的要求最初都被说‘不’”，但最终都得到了满足。最近的例子是围绕美制F-16战斗机的援助问题，荷兰、丹麦和挪威在美国开绿灯的情况下承诺向基辅提供该型战斗机。

库列巴还表示对法国制造的阵风战斗机感兴趣，“我们正在与生产最新一代战机的国家（除美国外）合作”，他谈及法国向乌克兰提供阵风战机的“战略”优势，以及对法方来说未来投资的好处。

库列巴同时还希望能在俄罗斯影响力急剧上升的非洲争取那里更多国家的支持。近几个月来，他3次前往非洲，访问了11个国家。在巴黎，库列巴请法国外长科隆纳安排与法国驻非洲国家的大使会面，并在周二晚上与他们共进晚餐。

库列巴说，必须“反驳关于俄罗斯是好苏联的延续的叙事”。他认为，相较于法英等有着殖民历史的欧洲国家而言，乌克兰和波罗的海三国等前苏联集团国家在与非洲国家接触时没有历史包袱，“我们在道义上更有资格告诉他们俄罗斯的真实面目，并解释俄罗斯对我们的殖民统治”。

库列巴还主张强调前苏联集团国家对非洲国家独立斗争的贡献。他谈到，“我们需要更具体地说明我们能为非洲提供什么，使我们大家都能从中受益”，特别是在乌克兰的谷物供应问题上。

就俄乌战场局势，库列巴承认乌军的反攻行动并不是“像（法国著名漫画）《高卢英雄历险记》中那样，两个英雄就足以解决一切问题”。他强调，“反攻是在现实生活中进行的。这很艰难，因为俄罗斯的防线很坚固。但我们正在取得进展。没有理由改变战略，因为我们看不到俄罗斯人的战略有任何变化”。

库列巴指出，无人机的存在和俄罗斯的袭击使乌克兰士兵的行动，特别是在敌军的炮火下更加复杂。他不愿对俄罗斯境内无人机袭击次数的增加发表评论，基辅一般都避免声称对此负责。

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