岸田推5大措施挽救日本水产 中国扇贝加工出口或受影响

日本/水产

日本政府8月31日推出5大支援措施，应对中国禁运日本水产，包括将原出口到中国，由中国企业加工出口的扇贝，留在本国加工处理。

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据日经新闻９月１日报道，日本首相岸田文雄8月31日发布了5大支援措施，试图应对中国禁运日本水产品对日本业者造成的不利影响。

这些政策包括：刺激日本国内消费，应对风评被害，改变水产企业出口目的地，加强国内加工体制等。另外，还建立东电公司赔偿机制，赔偿因中国停止进口导致的损失。

据介绍，新措施针对中国进口大量日本扇贝，去壳加工后，再出口至美国等地，日本政府将补贴本国企业，引进“扇贝剥壳机”，并确保其拥有足够的人工。此举被认为不利于中国的扇贝加工出口行业。

日本政府还设立了300亿日元的基金，在受核处理水排海影响、海产品销售和需求减少之际，提供援助。

此外，日本政府将斥资500亿日元设立基金，支持渔场开拓，并提供广泛援助，包括向企业提供费用，助其建立新的海外市场销售和流通。

岸田文雄与福岛县知事内堀雅雄会面后，表示，政府针对福岛水产的风评被害，将在今后数十年，持续采取措施，承担全部责任”。

据日经新闻说，日本2022年的水产品出口额为3千873亿日元，其中对中国的出口额达到871亿日元。

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