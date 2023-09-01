普京称将很快与习近平会面

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据塔斯社报导，俄罗斯总统普京9月1日在出席活动时表示，他很快将会见中国国家主席习近平。他称，双方将讨论包括拓展人文交流在内的问题。

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普京周五在“讲点重要的事”公开课上回答在场学生的问题时说，“很快我们就会有活动，将与中华人民共和国主席会谈。他称我为他的朋友，我也很高兴称他为我的朋友，因为他个人亲自为俄中关系和联系的发展做了大量工作，而且是在各个方面。我们也一定会与他讨论在这方面、在拓展人文交流方面还可以做些什么”。

此前有报道称，普京可能于10月赴华出席第三届“一带一路”国际合作高峰论坛。

普京在活动中还向在场的30名学习成绩优异的学生代表表示，随着亚洲的积极发展和俄罗斯与该地区的合作，对东方语言的研究非常需要，需要专家以便与亚洲国家合作。

普京说，“与中国的贸易额已增长超过1000亿美元，与印度的贸易额大幅增长了2.5至2.3倍，与其他（亚洲）国家的贸易额也增长了数倍，当然，这将需要必要数量的专家，他们可以为这些方向而努力。东方语言的研究需求量很大”。

普京谈到：“一如既往，经济中心以及其随后的政治生活中心将逐渐转移到这些地区（亚洲）。”

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