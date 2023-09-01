泰国国王快速为前总理他信大幅减刑助长流言

泰国/政治

泰国前总理他信-西那瓦（Thaksin Shinawatra）在流亡15年后重返泰国，并获得了国王玛哈-哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）的部分特赦。国王今天周五将他的刑期从八年减至一年。

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这位74岁的亿万富翁在国外生活了15年后，于 8 月 22 日返回泰国，他信的自我流亡是为了逃避他认为出于政治动机对他的腐败定罪。

他信返国后仅被拘押几个小时，便因健康问题，尤其是心脏问题，转到曼谷的一家警察医院接受监视。周四，他申请了皇家赦免。这一程序通常需要一到两个月的时间。

而国王速度飞快地对他减刑，助长了有关他信的随从和军队之间达成了协议的流言，这种流言已经传了几个星期。

这位前领导人于2001年至2006年执政，最初因三起在他缺席时审理的腐败和滥用职权案件而被判处八年监禁，这些案件与他管理国家和其前公司Shin Corp有关。

泰国政府发布的声明则说，事实上，他一直是一位为国家和人民谋福利的首相。他忠于君主制度。

该声明补充说："国王（......）已将他信-西那瓦的刑期（从八年）减至一年，以便他能利用自己的专业知识和经验帮助国家发展。

法新社说，他信是泰国政坛的重要人物，长期以来，来自北部和东北部农村地区的支持者（"红衫军"）和保守的反对者（"黄衫军"）之间一直存在分歧。

这位前曼城足球俱乐部老板的身家估计约为 20 亿美元，他在这个饱受不平等困扰的王国中开创性地推行了再分配政策，从而建立了自己的声望。

他的反对者批评他将个人事务与国家事务混为一谈。尽管他信在 2001 年和 2005 年取得了两次大选的重大胜利，但最终还是在 2006 年被军队推翻。

在国外，这位电信业巨头继续通过其家族控制的为泰党施加影响，该党尤其让他的妹妹英拉上台执政，而英拉也是 2014 年将军政变的受害者。

他的理由是回国看望孙辈。

8 月 22 日，他信抵达曼谷机场，数百名支持者在机场等候，他信的第一个公开举动是向国王和王后的肖像鞠躬，以示对君主制的尊重。

他信的返国时间与其家族控制的为泰党重新掌权的时间重叠。

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