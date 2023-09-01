泽连斯基称乌克兰制造的武器已被证明射程达700公里

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乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）周四宣布，乌克兰已研制出一种可击中700公里外目标的武器，这显然是指前一天对俄罗斯西部机场的袭击。泽连斯基在其电报频道上说，这种武器由乌克兰战略工业部生产，但没有透露其他细节。

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据当地报道，莫斯科周三指责乌克兰的无人机对俄罗斯与爱沙尼亚和拉脱维亚边境附近的机场进行了长达4小时的袭击，并造成4架伊尔-76军用运输机受损。该机场位于俄罗斯普斯科夫州，距乌克兰边境以北约700公里处。在长达18个月的战争中，俄罗斯共有6个州成为袭击目标。

泽连斯基周四晚在发表例行讲话中谈到，“今天是多事的一天。与军方和政府官员举行电话会议。前线。我们的进攻行为。我们的武器，即乌克兰的新型武器，其射程为700公里。任务就多了”。他当天还与英国贝宜系统公司的代表进行了会谈。

泽连斯基介绍说，“全世界都非常了解这家公司。我们的战士已经非常熟悉该公司生产的武器。特别是火炮——L119和M777榴弹炮及CV90步兵战车，威力非常大。该公司开始在乌克兰开展业务。我们的目标是所有最有用的防御武器都可以在乌克兰生产。我们已经生产了一些产品，我们将生产所有必要的产品。我感谢世界上所有提供帮助的人！”

泽连斯基近日在接受葡萄牙广播电视台采访时表示，除了盟国已经承诺的“50到60架”美制F-16战斗机外，乌克兰还需要另外100架战斗机，这些战斗机应在明年年初投入使用。

泽连斯基在采访中说，“今天，我们就未来交付50至60架（F-16）战斗机达成了协议。我为什么这么说？因为在不同时期，我们将拥有不同数量的战斗机”。他补充说：“我们总共需要约 160架战斗机，才能拥有一支强大的空军，不给俄罗斯主宰领空的机会”。

泽连斯基表示，这些战斗机应该“明年初”在乌克兰天空投入使用，他认识到这个问题很复杂，因为不仅需要对乌克兰飞行员进行培训，还需要对该国工程师进行培训，并进行大量的专业维护。

泽连斯基表示，“我们正在与俄罗斯作战，我们正在为我们的乌克兰土地而战，反对俄联邦的侵略政策。我们需要战斗机只是为了保卫我们自己。保卫我们的土地、我们的海洋、我们的天空”。他指出，乌克兰需要西方战斗机的另一个紧迫用途是确保“俄罗斯不会非法统治黑海，会通过封锁我们在黑海和亚速海的粮食走廊来控制俄罗斯的侵略”。

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