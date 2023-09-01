涉嫌支持朝鲜武器项目，美日韩协调制裁俄罗斯个人及实体

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美国财政部8月31日通过新闻稿宣布，在与韩日两国的协调下，美国制裁了参与为朝鲜非法开发大规模杀伤性武器和弹道导弹创收活动的2名个人和1个基于莫斯科的实体。

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美国财政部表示，在其制裁名单上增加的这三个对象包括：总部设在莫斯科的Intellekt公司、俄罗斯公民科兹洛夫（Sergey Mikhaylovich Kozlov）和在俄罗斯活动的朝鲜公民Jon Jin Yong。该部门称，Intellekt公司与科兹洛夫有关。

美国财政部称，这次行动是针对朝鲜23日试图向轨道发射1颗侦察卫星而采取的，这是朝鲜在3个月内第2次发射卫星，但均以失败告终。

美国财政部负责反恐和金融情报事务的副部长尼尔森(Brian E. Nelson) 表示，“为了进一步履行政府协调应对地区挑战的承诺，今天的行动——连同我们盟友和伙伴的行动——针对的是使朝鲜弹道导弹和大规模杀伤性武器计划得以实施的协助网络，这违反了联合国安理会的决议”。

尼尔森补充说，“美国将继续与韩国和日本密切协调，共同努力打击朝鲜的非法破坏活动”。拜登总统本月早些时候在戴维营接待了韩国总统尹锡悦和日本首相岸田文雄，这是自2015年以来外国领导人首次访问这一总统度假地。美国官员形容这次三方峰会具有历史意义，因为日本对韩国的殖民占领使双方的敌意挥之不去。

美国财政部称，上述朝鲜公民参与了莫斯科的一个建筑项目，该项目涉及Intellekt公司和一家与第二自然科学院有关联的公司。美方此前曾实施过旨在破坏俄罗斯与朝鲜合作的制裁措施，这是国际社会阻止支持俄罗斯对乌侵略战争战略的一部分。

本月早些时候，美国财政部将目标对准了一家斯洛伐克军火商控制的公司，据称该军火商试图促成俄罗斯向朝鲜提供原材料以换取武器弹药的交易。

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