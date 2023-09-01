美国将首度向乌克兰提供贫铀穿甲弹 白宫：乌军在扎波罗热取得进展

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据路透社看到的一份文件显示，拜登政府将首次向乌克兰提供有争议的贫铀穿甲弹，两名美国官员也证实了该消息。这些弹药可以帮助摧毁俄罗斯坦克，是将于下周公布的对乌新军事援助计划的一部分。据一位知情人士透露，这些弹药可以从美制艾布拉姆斯主战坦克上发射，预计将在未来几周内运抵乌克兰。

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美国官员透露称，即将宣布的对乌军援一揽子计划价值将在2.4亿美元至3.75亿美元之间，具体取决于所包含的内容。这些官员说，这笔军援的价值和内容仍在最后敲定中。白宫方面没有立即回应置评请求。

据《华尔街日报》6月中旬报导，美国当时正在考虑向乌克兰运送贫铀弹。随着乌克兰反攻的不断推进，美国最近对乌提供的武器援助包括火炮、防空导弹和地面车辆。路透社无法确定除了贫铀弹之外，这笔即将宣布的最新军援中还包含什么装备。

据了解，这笔军援计划的资金授权将来自“总统拨款权”，这一渠道授权美国总统在紧急情况下无需国会批准即可从美国库存中转移装备和服务。这些物资将来自五角大楼的过剩库存。自去年2月俄罗斯全面入侵乌克兰以来，美国对乌的安全援助规模已超过430亿美元。

此外， 美国白宫国安会战略沟通协调员约翰·柯比(John Kirby) 周五透露称，在过去的72小时里，乌克兰部队在扎波罗热南部的反攻中取得了显著进展。

约翰·柯比称：“我们注意到，在过去72小时左右的时间里，乌克兰武装部队……在从扎波罗热地区向南推进的战线上取得了一些显著进展，他们在攻击俄罗斯第二道防线方面取得了一些成功。”

约翰·柯比在电话会议上对记者说，如何利用他们的成功取决于乌克兰。

约翰·柯比补充说，“这并不是说......他们不知道在他们试图进一步向南推进的过程中仍有一些艰苦的战斗要打”，也不是说俄罗斯可能会发起反扑。与此同时，他无法证实周五有关俄罗斯具有核能力的“萨尔马特”洲际弹道导弹已投入实战的报道。

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