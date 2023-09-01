荷兰外交大臣：希腊令欧盟对华政策“举步维艰”

荷兰欧洲中国

荷兰外贸大臣和代理外交大臣施莱内马赫周四在接受采访时表示，由于某些欧盟成员国（如希腊）过于依赖中国，阻碍了欧盟对华政策的有效制定。

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据泛欧媒体欧洲动态（EURACTIV）网站今天9月1日报道，荷兰外贸部长施莱内马赫（Liesje Schreinemacher）由欧盟委员沃普克-霍克斯特拉（Wopke Hoekstra）指定代理外交大臣后，她就中荷关系以及欧洲对中国资源的依赖问题接受了荷兰雇主联合会（VNO-NCW）的采访。

当被问及企业对欧盟对外国投资筛选机制的担忧时，施莱内马赫提到了荷兰的投资、兼并和收购安全测试（Vifo），该测试可检查外国对荷兰战略部门的影响。

施莱内马赫说，“现在还不是每个欧洲成员国都有这样的测试”。她说，“我们希望大家都这样做”，否则就会产生“水床”效应：“投资者就会流向那些没有安全测试的国家”。

希腊德国两大港口

她补充说，以希腊的比雷埃夫斯港为例，该港口由一家中国国有企业拥有。由于在这种情况下，希腊依赖于中国，这就使得在欧洲范围内制定有效的对华政策变得更加困难。

该报道说，希腊比雷埃夫斯港的大股东是中国中远海运公司，该港口经常被视为中国在欧洲的重要影响力杠杆，在希腊阻挠欧盟就中国人权状况发表声明时，比雷埃夫斯港时常被提起。

去年，德国决定将汉堡港25%的少数股权授予中远集团，这导致朔尔茨政府与布鲁塞尔之间发生摩擦，欧盟委员会建议搁置该交易，以防出现更多有关中国的战略漏洞。

施莱内马赫补充说，“虽然监控外国在我们战略领域的影响是件好事，但荷兰仍需要"继续成为一个吸引海外投资的国家，因为这些投资有助于我们的创新和竞争力”。

半导体

欧洲动态说，荷兰在欧盟中是对华较为鹰派的国家之一，最典型的例子是荷兰政府决定对国内企业向第三国出口关键芯片制造技术实施出口限制--虽然没有明确说明，但人们普遍认为这一措施主要是针对中国的。

施莱因马赫说，如果荷兰的技术出口涉及国家安全风险，我们也可以引入出口许可证的做法，但她补充说，这种措施需要"考虑到经济和政治后果"。

她解释说："我们的想法并不是用一张大网将所有从事量子技术或量子芯片业务的公司一网打尽，让它们都必须遵守这样的许可要求。不过：我们的国家安全是最重要的。

该报道说，在过去的几个月里，荷兰与中国的关系显著恶化，这主要是由于上述出口限制以及荷兰特工部门在五月份的一份报告中将中国定为荷兰安全的"最大威胁"。

减少依赖非洲...

尽管荷兰政府采取了预防措施并试图加强荷兰的战略自主权，但施莱因马赫并没有掩盖这样一个事实，即：欧洲在努力实现绿色无碳经济的过程中仍然需要中国。

施莱因马赫承认说，没有中国的原材料，我们就无法实现可持续发展。我们的能源转型需要中国。“这就是为什么欧洲在与中国打交道时必须谨慎用词”。

她说，“有时有人问我，为什么我们不停止与中国的贸易，或者像美国那样对中国使用强硬的语言”。但是，美国仍然在做很多事情来促进他们自己与中国的贸易。

施莱因马赫指出，非洲是欧盟急需的重要原材料的潜在替代来源。非洲拥有大量资源。中国人已经在那里活跃了一段时间，俄罗斯也加入了他们的行列。荷兰和欧洲也不能落在后面。她补充说，非洲目前有一种与欧盟合作的"渴望"，尽管在萨赫勒地区发生了多起政变，推翻了对欧盟友好的领导人之后，欧盟被迫重新思考其对非洲大陆的政策。

这位部长的理由是，互惠互利的贸易协议有助于缓解非洲大陆对工作岗位的渴求，并阻止非洲人到欧洲找工作，他所在的私有民主人民党（VVD）正在为一场以移民问题为主题的竞选活动做准备。

…还是在欧洲？

关于在欧洲开采关键原材料（CRM）这一有争议的话题，施莱因马赫没有表现出对公民反对意见的理解。

她认为"[拒绝在欧洲采矿]是一种庸人思维”：“不要在我家后院采矿”。“那么，允许在非洲开采这些金属吗？我觉得这有点疯狂”。

欧洲动态说，施莱因马赫部长在这一问题上的明确立场可能得益于这样一个事实，即荷兰本土几乎不拥有任何关键原材料，因此潜在的开采可能发生在其他欧盟国家。

这位大臣呼吁荷兰不要自己采矿，而是在CRM工艺方面发挥关键作用，让其他国家 "无法忽视我们"。

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