菲总统谈中国新版地图：我们将继续捍卫菲律宾领土主权

菲律宾/中国/南海

菲律宾总统小马科斯（Ferdinand Marcos Jr.）周五表示，菲律宾“将回应”中国发布的显示其扩大南中国海主权主张的新地图，但拒绝透露“行动细节”。他强调，菲律宾将继续捍卫该国“领土主权和领土权力”。

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菲律宾总统通讯办公室发表声明称，小马科斯誓言“将继续捍卫国家领土，尤其是在中国发布了以新的十段线为特征的2023年版地图，该地图界定了中国在西菲律宾海（菲律宾西侧的南中国海海域）的边界之后。”

中国自然资源部周二以《规范使用地图，一点都不能错》为题，正式发布“2023年版标准地图”，其内容涉及部分争议领土，引发印度、马来西亚、越南和菲律宾等国抗议，及俄罗斯的澄清。

中国外交部发言人汪文斌周四就地图上南海“十段线”问题答记者问说，“中方在南海问题上的立场是一贯、明确的。中方主管部门每年都会例行发布各类型标准地图，旨在为社会各界提供标准地图服务，提高公众规范使用地图意识。希望有关方面客观理性看待”。

小马科斯周五在菲律宾巴拉望省接受采访时说，“当然，我们将继续捍卫我们的领土主权和领土权利。我们没有改变我们的做法。改变做法的是我们周围的其他国家”。

小马科斯说，“现在，我们再次收到消息，九段线已经延长到十段线。因此，这些都是——我们必须对所有这些作出回应，我们会的，但同样，这些都是我不愿谈论的操作细节”。

小马科斯表示，菲律宾一直恪守以规则为基础的国际法，特别是《联合国海洋法公约》（UNCLOS），该公约使菲律宾在主张领土主权和海洋领土方面站在了非常坚实的基础上，这一点也得到了世界上许多国家的认可。

小马科斯说，“我认为，这使我们在领土主权和海洋领土主张方面有了非常坚实的基础。这已经得到世界上许多国家的证实和支持，我们应该为此感到自豪”。他谈到，“我们应该从中汲取力量，我相信这对菲律宾继续捍卫我们的海洋边界也是一个非常大的帮助”。

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