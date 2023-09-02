中国新版地图：文莱就“南海最新事态”发布声明

文莱/中国/南海

继菲律宾，印尼，马来西亚，越南，印度等国对中国新版地图发出抗议后，与中国有主权争议的文莱今天也发罕见布声明，强调根据1982年《联合国海洋法公约》的规定和程序商定海洋划界问题至关重要。

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文莱达鲁萨兰国外交部今天9月2日发布“关于南海最新事态发展的声明”，首先表态强调说：“我们重申致力于维护南海的和平、稳定与安全”。

该声明写道：忆及 1982 年《联合国海洋法公约》（UNCLOS）缔约国的义务，根据《联合国海洋法公约》的规定和程序商定海洋划界问题至关重要。

大陆和岛屿领土以及其他海洋地物的海洋权益完全受国际法，特别是受《联合国海洋法公约》的管辖。

在东盟成员国当中，文莱对中国的九段线主权声索与其主权重叠的问题，一贯保持低调，罕见发出抗议。

这次该国外交部的声明表示：在南海问题上，我们坚持 "两步走"的方针，即具体问题由当事国根据包括《联合国海洋法公约》在内的国际法，通过双边和平对话与协商解决。

此外，东盟富油国文莱还表示，所有有关国家都需要促进一个平静、和平和有利的环境，在该地区建立信心和增进互信。

我们重申致力于全面、有效地落实 2002 年《南海各方行为宣言》（DOC），并强调积极努力早日达成有效的、实质性的《南海行为准则》（COC）的重要性。

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