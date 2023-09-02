中断三年后，澳洲代表图下周将赴华参加澳中高级别对话

澳大利亚/中国/国际

澳大利亚外交部长黄英贤（Penny Wong）周六通过声明宣布，来自澳洲工业、政府、学术和媒体代表团将于下周四前往北京与中国同行进行对话。这是为稳定两国关系迈出的又一步。澳中高级别对话自2014年起每年举行一次，作为双方讨论关切问题的平台，但2020年后停止举行。

广告 继续浏览后续

据路透社报导，澳大利亚工党籍前贸易部长爱默生（Craig Emerson）将率领代表团，其中还包括自由党籍前外长毕晓普（Julie Bishop），以显示两党的政治支持。澳洲外交部表示，“这一对话为双边关系双方的利益攸关方就贸易和投资、人民与人民之间的联系以及地区和国际安全等一系列问题进行建设性讨论提供了机会”。

据悉，中国前外长李肇星将共同主持对话并率领中方代表团出席会议。澳大利亚外交贸易部秘书长安思捷（Jan Adams）也将随团赴会，她曾在驻华大使任上出席了在北京举行的上次对话。

黄英贤通过声明表示：“这是自2020年初以来首次举行该对话，标志着我们在加强双边接触、稳定对华关系方面又迈出了一步。恢复这一对话是我12月在北京与中国国务委员兼外长王毅会晤的成果之一。它为两国代表提供了一个机会，讨论我们的观点以及如何在共存利益的领域加强合作”。

爱默生谈到，“自成立以来，这一对话会一直是与中方参与者加深相互理解、寻找共同点的契机。我很荣幸能够率领澳大利亚代表团，为阿尔巴尼斯政府稳定对华关系的努力作出贡献。”

2020年，由于澳大利亚呼吁新冠病毒溯源问题，中方对十几种澳洲出口商品实施了限制措施，因此这两个主要贸易伙伴之间的外交往来陷入僵局。自去年5月澳洲工党政府上台后，紧张局势有所缓解，中国最近也取消了对澳大利亚大麦出口的关税。

阿尔巴尼斯政府还曾表示，希望看到中国取消对龙虾和葡萄酒出口的贸易限制，并对在华被关押的澳籍记者成蕾和作家杨恒均表示关切。阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）总理预计将于今年访问北京，但具体日期尚未确定。

另据澳大利亚广播公司（ABC）报导，新数据显示，7 月份中国进口了创纪录的294963吨牛肉，其中大部分来自巴西。总部位于美国丹佛的咨询公司Global Agritrends肉类分析师奎尔蒂（Simon Quilty）称，中国或韩国可能很快取代日本成为澳大利亚牛肉最大的出口市场。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅