俄罗斯、白俄和伊朗大使受邀参加今年诺贝尔奖颁奖仪式引发争议

诺贝尔奖，俄乌战争

俄罗斯、白俄罗斯和伊朗大使受邀将出席12月在瑞典斯德哥尔摩举行的诺贝尔奖颁奖仪式，该宣布一出立即引发巨大争议，在2022年俄罗斯入侵乌克兰和德黑兰当局镇压国内抗议活动之后，诺奖委员会已停止邀请这三国大使出席颁奖仪式。

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瑞典诺贝尔基金会8月31日表示，“将恢复以前的做法，在瑞典和挪威有外交代表的所有国家的大使，都将受邀参加今年的颁奖典礼”。面对这一宣布引发的一片反对之声，基金会坚持表示该决定是为了改善对话和民主，基金会主任说："世界日益分裂，对话的空间正在缩小"。负责颁发诺贝尔和平奖的挪威委员会也同样表示，"对于那些镇压人民或发动战争的专制国家的代表来说，到场聆听这些信息比不被邀请参加颁奖仪式会更令其感到不适"。

乌克兰外交部发言人尼柯兰科在脸书批评说，“数百万乌克兰人遭受无端战争之苦，而俄罗斯政权却未因其罪行而受到惩罚”，呼吁诺贝尔奖委员会撤销该决定，以支持孤立俄罗斯和白俄罗斯的努力。白俄罗斯流亡反对派领导人季哈诺夫斯卡娅也同样愤慨地指出，去年的诺贝尔和平奖得主、白俄罗斯律师比亚利亚茨基还仍被关押在监狱中，呼吁不要邀请卢卡申科政权代表参加任何活动。

瑞典首相克里斯特松说，像其他许多人一样，他对俄罗斯受邀感到 "非常惊讶"。他说："如果是我处理颁奖典礼的邀请，我不会这么做，我知道这样让许多瑞典人和乌克兰人感到愤怒”

包括绿党、左翼党、中间党和极右派在内的许多瑞典知名政治人士已宣布抵制这三国大使出席的诺奖颁奖活动。

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