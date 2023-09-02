刚果(金)采矿车队遇袭 4人死亡 包括2名中国人

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刚果(金)东部一家矿业公司的车队周五遭枪手袭击，四人死亡，其中两名中国公民。据悉“袭击者偷走几包黄金，钻入灌木丛”。

“Primera Gold”金矿一名技术人员正在清理从刚果（金）南基伍省矿山开采出的大块黄金。2023年5月12日

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据法新社发自刚果(金)布卡武的消息，当地政府9月2日周六表示，周五在刚果民主共和国东部，枪手袭击了一家矿业公司的车队，造成四人死亡，其中包括两名中国公民。

据该国南基伍省的菲齐（Fizi）地区行政长官巴迪班加-卡隆吉（Sammy Badibanga Kalondji）告诉法新社，袭击者抢走了"几包黄金，并把黄金带进了灌木丛"。

据菲齐地区采矿活动监督委员会（民间组织）发言人卢孔亚（Amos Lukungya）说，被袭击的车队由四辆属于TSM矿业公司的车辆组成，当时这些车辆正离开金比河畔的一个采矿点。

法新社介绍说，中国人大量参与了该地区的采矿活动，尤其是参与开采黄金。

据菲齐地区长官巴迪班加-卡隆吉称，这些车辆是下午在菲齐县西南部的恩加尼亚（Nganja）地区遭到袭击的。

他说，在四名遇难者当中，除去两名中国人之外，还有一名刚果士兵和一名刚果司机。他补充说，我们还有三人受伤，包括一名中国男子、一名士兵和一名刚果工人。他相信，袭击者是来自邻近马涅马省的当地人。

巴迪班加-卡隆吉表示，治安部队在周六上午的一次行动中对这些人展开追捕，但他还无法说明这次行动的结果。

刚果（金）东部省份南基伍省经常发生武装组织袭击事件。此外，在当地居民与中国矿工之间也经常发生争夺黄金的冲突。

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