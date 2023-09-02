印度不排除与菲律宾海军联合巡逻

印度/菲律宾/中国/南海

印度希望扩大与菲律宾海军互动，不排除进行联合巡逻，因为“两国在保持印太地区的自由与稳定方面的优先事项是一致的”。

印度驻菲律宾大使库马兰 Shambhu Santha Kumaran（左）与菲律宾防长 Gilberto Teodoro Jr. 2023年8月17日菲律宾国防部(图片由菲国防部提供）

广告 继续浏览后续

菲律宾官媒菲通社马尼拉消息：印度驻菲律宾大使尚布-库马兰（Shambhu Kumaran）9月1日在记者会上表示，他看到了印菲两国在海军领域开展合作的机会。他称，防务是新德里和马尼拉之间相对较新的接触领域。

印度驻菲律宾大使库马兰补充说，“印度不排除与菲律宾海军进行联合巡逻的可能性，但目前还没有这方面的积极建议”。

库马兰大使补充说：“我们确信，加强我们国家的安全能力，将带来更大的稳定，并通过稳定，为这个地区带来进步和繁荣”。

库马兰先生强调称，新德里与马尼拉加强防务关系的意图“并非针对任何国家”，而是两个相邻的“民主国家的合乎逻辑的举措”。

他补充说："我们不认为这是出于任何动机，但我们显然希望该地区的发展是以规则为基础的，不忽视小国的利益，并避免侵略性举动，因为我们在该地区有着共同的利益。

印度大使库马兰表示，印度希望看到印太地区以"和平的方式"发展，同时继续保持“航行自由、商贸畅通无阻和飞越自由”。

库马兰先生表示，由于中国坚持其南海主权主张以及发布该地图背后的动机，各国"应该对彼此的关切保持敏感"。

印度驻菲律宾大使库马兰将中国新地图称为“制图扩张主义”，并说，他声援菲律宾对这个“制图扩张主义”表达的情绪。

他补充道，“表达我们的立场和观点非常重要”。“我认为印度和菲律宾已经有效地做到了这一点"。

据菲通社介绍，印度今年首次呼吁遵守2016年南海仲裁案裁决，该裁决宣布中国政府根据其所谓的“九段线在该地区提出的广泛主张无效。

该报道说，“印度与菲律宾、马来西亚、印度尼西亚和越南一起抗议中国新的标准地图，而这个地图也将菲律宾在西菲律宾海的几处地物划入中国的国界”。

该报道续称，中国发布的2023年版地图还显示纳入阿鲁纳恰尔邦、洞朗高原，以及中国控制但印度声称拥有主权的阿克赛钦地区。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅