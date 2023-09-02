挪威诺贝尔委员会主席：俄罗斯试图让诺奖得主穆拉托夫沉默

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据法新社报导，挪威诺贝尔委员会主席贝里特·赖斯-安德烈森（Berit Reiss-Andresen）周六通过声明表示，通过将其列入所谓“外国代理人”名单，俄罗斯试图让2021年诺贝尔和平奖得主、俄著名记者《新报》总编穆拉托夫（Dmitry Muratov）沉默。

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俄罗斯司法部周五将穆拉托夫列入“外国代理人”名单，并称穆拉托夫“利用外国平台传播旨在对俄联邦外交和国内政策形成负面态度的观点”，并参与了其他“外国代理人”内容的制作和传播。根据去年12月扩充的一项法律，俄当局要求所有从国外获得资金或支持的个人或组织被归类为 “外国代理人”。

穆拉托夫是继前苏联领导人戈尔巴乔夫以来俄罗斯首位诺贝尔和平奖获得者。同在2021年获得该奖项的还有菲律宾调查记者雷沙（Maria Ressa），二人的获奖理由为“捍卫言论自由这一民主和稳固和平的前提”。

曾亲自参加颁奖过程的贝里特·赖斯-安德烈森通过声明表示，“德米特里·穆拉托夫先生于2021年荣获诺贝尔和平奖，以表彰他为促进言论自由、信息自由和独立新闻事业所做的努力。令人痛心的是，俄罗斯当局现在正试图让他沉默”。她补充说，对穆拉托夫的指控“是出于政治动机”。

贝里特·赖斯-安德烈森强调，“挪威诺贝尔委员会将继续支持《新报》和穆拉托夫先生所开展的重要工作”。去年俄罗斯全面入侵乌克兰后，该报因政府加强审查而停刊。为避免审查，其在拉脱维亚首都里加推出了《新报欧洲版》。随后网站在俄罗斯境内被封锁，该报的媒体执照被吊销。

自2000年以来，《新报》已有6名记者和撰稿人遇害，其中包括调查记者安娜·波利特科夫斯卡娅（Anna Politkovskaya），她是在俄总统普京生日当天在莫斯科被枪杀的。

2021年10月，普京被问及是否会将穆拉托夫列入“外国 代理人”名单。普京随后回答说，除非他“违反俄罗斯法律”，“制造理由”，否则不会被列入名单。

联合国秘书长古特雷斯同年向穆拉托夫和雷沙表达祝贺时强调，对于他们所做工作的承认提醒人们，如果一个社会没有能够调查不法行为、向权力说真话的记者，这个社会便不可能有自由。古特雷斯指出，新闻自由对和平、正义和人权至关重要。

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