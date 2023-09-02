教皇方济各在蒙古呼吁保护地球 批评腐败

方济各/蒙古

教皇方济各周六在乌拉巴托赞扬了蒙古与大自然和谐相处的传统，并呼吁紧急保护地球。他还在该国领导人面前警告腐败会使整个国家陷入贫困。

2023年9月2日，教皇方济各在蒙古乌兰巴托的使徒之旅中，在圣彼得和保罗大教堂与主教、神父、传教士、献身者和牧灵工作者会面时发表讲话。

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教皇方济各前一天抵达乌兰巴托，在官方仪式的红地毯上，他受到身着金属盔甲的蒙古骑兵的欢迎。

在巨大的苏赫巴托广场（乌兰巴托的蒙古权力中心），他与蒙古总统乌赫纳-呼日勒苏赫一起迎接了等待他到来的一千多名忠实和好奇的围观者。

据法新社报道，方济各在讲话中赞扬了蒙古的"智慧"，因为几个世纪以来，这里的许多人一直与大自然和谐共处，尤其是游牧民族，他们"尊重生态系统的微妙平衡"。

但是现在，教皇方济各在蒙古呼吁人们"对保护地球做出紧迫的承诺”，他指出，这个承诺现在人类已经绕不过去了"。

蒙古是世界上最大的煤炭出口国之一，其首都的空气经常跻身世界上污染最严重的地方之列。

由于气候的变化、过度的放牧和采矿，蒙古大片地区也面临着荒漠化的威胁。

教皇方济各在赞扬蒙古的宗教宽容与和平主义外交政策的同时，还当着该国领导人的面批评了腐败现象。

方济各告诫说，腐败是"对每一个人类群体发展的严重威胁，它助长了功利主义和不择手段的品行心态，使整个国家陷入贫困"。

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