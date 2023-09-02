法新：教皇似从蒙古向中国伸橄榄枝 现场中国人担心被识别

方济各/蒙古/中国

教皇方济各今天在蒙古说，教会没有政治议程，政府不用担心。法新社认为这是向北京伸出橄榄枝。而许多赶来看教皇的中国人则用墨镜和口罩遮面，不敢透露姓名，甚至有人劝同伴勿与记者交谈，恐回国有麻烦...

广告 继续浏览后续

法新社说，周六，在蒙古举行的天主教传教士聚会上，教皇方济各似乎想让中国（当局）放心。他说，政府对教会的传教工作"没什么可担心的"。

在蒙古首都乌兰巴托的圣彼得和保罗大教堂，这位 86 岁的教皇宣布，各国政府和世俗机构不必担心教会的传教行动，因为教会没有政治议程。他补充说，教会传递的"仁慈与真理"的信息"旨在促进所有人的福祉"。

罗马教皇在对蒙古的首次访问中，似乎不仅打算鼓励为数不多的，生活在这个人口三百多万、以佛教为主国家的天主教团体（约1400名成员），而且还打算抓住他来到中国门口的机会，努力改善梵蒂冈与中国政府之间的关系。

法新社说，中国共产党怀疑任何可能威胁其权威的组织，尤其是宗教组织。长期以来，中国共产党一直对罗马教廷心存疑虑，因为罗马教廷对中国天主教徒具有潜在的政治影响力，而中国与（梵蒂冈）这个微型国家没有外交关系。

不过，这没有妨碍中国政府和梵蒂冈去年就主教任命这一棘手问题续签了协议。

中国门口

在乌兰巴托的苏赫巴托广场上，很多人来自远方，希望一睹教皇的风采。

法新社说，许多前来看教皇的中国人，为了避免被认出，都蒙住了头，把脸藏在外科口罩和太阳镜后面。

一位不愿透露姓名的中国女子告诉记者："我们必须保持低调，最重要的是不能说我们是为教皇而来。在海关，我们被问及是否是天主教徒，我们说我们是游客。

她的一位男同胞说："我们仿佛看到了耶稣"。他表示，他们是从中国组团来蒙古"专门来看教皇的"。

这位担心报复而隐姓埋名的中国男子告诉法新社记者：“我们很有福气。很多中国天主教徒都想来，但他们来不了”。

法新社记者无意中听到一位中国访客建议他的一位同胞不要与记者交谈，因为担心他们回国后会有麻烦。

即将于9月被教皇方济各封为红衣主教的香港大主教周守仁（Stephen Chow）也在场。

“一个了不起的人”

蒙古人恩赫图尔-达格瓦多吉（Enkhtur Dagvadorj）笑着表示他"非常高兴"看到教皇。他说："我不是天主教徒，但[......]我想亲眼看看他。他似乎是个了不起的人”。

俄罗斯东正教徒加林娜-克鲁季林娜（Galina Krutilina）和一位朋友专程从莫斯科赶来看教皇。她告诉法新社记者："我们乘火车经过 6000 多公里的旅程，在一小时前抵达。这位脖子上挂着金十字架的62岁女子说，"我们来到了这里，因为上帝就在山顶"。“而到达山顶有很多途径"。

周日，教皇将在一次宗教之间的会议上发表演讲，预计俄罗斯东正教乌兰巴托教会的会长将率团参加这次会议，然后这位会长将在一个新建的冰上曲棍球场主持弥撒。

教皇方济各在6月份接受了腹部疝气手术，而且膝盖疼痛迫使他不得不坐轮椅，但他仍坚持四处奔波。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅