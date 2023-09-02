美国众院外委会主席：俄中联盟是二战以来最大威胁

美中俄

正在欧洲访问的美国众议院外交事务委员会主席麦考尔认为，习近平和普京之间的联盟对自由世界构成非常大的挑战。

广告 继续浏览后续

美联社消息：美国众议院外交事务委员会主席麦考尔（Michael McCaul）9月1日周五在访问瑞典时表示：俄罗斯和中国领导人之间的合作关系令他担忧，他说，"我认为，自二战以来，我们从未见过对欧洲和太平洋地区存在如此大规模的威胁。

麦考尔是访问瑞典的美国国会跨党派代表团的成员之一，他与瑞典外交大臣比尔斯特伦（Tobias Billström）举行了会谈。

该报道说，拜登政府已警告习近平政府，如果它支持克里姆林宫在乌克兰的战争努力，将面临不明后果。一份美国情报报告称，北京可能提供了俄军在乌克兰使用的可能具有军事用途的设备。报告援引俄罗斯海关数据称，中国国有军事承包商提供了导航设备、战斗机零部件、无人机和其他商品，但没有说明这是否会引发美国的报复。

同时，中国加大了对俄罗斯石油和天然气的采购，这有助于普京政府抵消美国、欧洲和日本切断大部分俄罗斯能源采购后的销售损失。北京可以在不触发西方对本国公司制裁的情况下做到这一点，但华盛顿及其盟国对中国削弱对莫斯科的经济压力感到失望。

中国拒绝接受西方对俄罗斯的贸易和金融制裁，理由是这些制裁未经联合国安理会授权，而北京和莫斯科在安理会拥有否决权。然而，中国似乎避免直接违抗这些制裁。

美联社说，美国国会代表团此次欧洲之行旨在加强与美国战略盟友的关系，并讨论对北约和乌克兰的支持、讨论如何让俄罗斯对其在乌克兰的行动负责，以及如何应对来自中国的共同威胁。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅