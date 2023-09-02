诺贝尔基金会撤销对俄、白俄和伊朗大使出席典礼邀请 瑞典王室表欢迎

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诺贝尔基金会周六撤销了对俄罗斯、白俄罗斯和伊朗的大使出席今年诺贝尔奖颁奖仪式的邀请，因为该基金会周四宣布“恢复以前的做法”的决定激起了强烈反应。

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多位瑞典议员周五表示，他们将抵制今年在瑞典首都斯德哥尔摩举行的诺贝尔奖颁奖仪式，因为负责管理这一著名奖项的私人基金会改变了一年前的立场，邀请这三个国家的代表出席，称其“促进向所有人传达诺贝尔奖重要信息的机会”。

其中一些议员以俄罗斯对乌克兰的侵略战争和伊朗对人权的镇压作为抵制的理由。白俄罗斯反对派领导人季哈诺夫斯卡娅（Sviatlana Tsikhanouskaya）周五呼吁瑞典诺贝尔基金会和挪威诺贝尔委员会不要邀请白俄总统卢卡申科的“非法政权”代表参加任何活动。周六，她对诺贝尔基金会改弦更张的决定表示欢迎。季哈诺夫斯卡娅告诉美联社说，这是“声援白俄罗斯和乌克兰人民的明确信号”。

季哈诺夫斯卡娅强调，“这就是你如何表达对诺贝尔原则和价值观的承诺”。乌克兰外交部发言人尼科连科（Oleh Nikolenko）称，这一决定是“人道主义的胜利”。他在“脸书”上写道，“感谢所有要求恢复正义的人”。

尼科连科还补充说，在瑞典的颁奖仪式结束后，俄罗斯和白俄罗斯大使出席在挪威举行的庆祝活动也应作出“类似的决定”。瑞典首相克里斯特松（Ulf Kristersson）周五曾表示，他不会允许这三个国家参加颁奖仪式。

克里斯特松在社交媒体平台X上发帖说，“许多强烈的反应表明，瑞典全国上下毫不含糊地站在乌克兰一边，反对俄罗斯骇人听闻的侵略战争”。诺贝尔基金会周六自辩说，“作出这一决定的依据是，我们认为，尽可能广泛地宣传诺贝尔奖所代表的价值观和信息是重要和正确的，例如，去年将和平奖授予俄罗斯和白俄罗斯的人权斗士以及致力于记录俄罗斯战争罪行的乌克兰人，就传递了明确的政治信息”。

该基金会补充说，“我们认识到，瑞典国内的强烈反应完全掩盖了这一信息。因此，诺贝尔基金会董事会选择重复去年的惯例，即不邀请俄罗斯、白俄罗斯和伊朗大使出席在斯德哥尔摩举行的诺贝尔奖颁奖仪式。与以往一样，所有大使都将应邀出席在奥斯陆举行的颁奖仪式”。

诺贝尔基金会周六的声明在瑞典受到了政界人士的广泛赞誉。就连王室也作出了反应，据瑞典《晚报》援引王室发言人索尔格伦（Margareta Thorgren）的话说，“我们认为决定的改变是积极的”。她补充说，卡尔十六世·古斯塔夫国王计划“像以前一样”在斯德哥尔摩举行的仪式上颁发今年的诺贝尔奖。

今年的诺贝尔奖得主将于10月初公布。然后，获奖者将应邀在12月10日，既1896年诺贝尔奖创始人阿尔弗雷德·诺贝尔逝世周年纪念日举行的盛大颁奖仪式上领奖。不过，该基金会表示将按照惯例，邀请所有大使参加在挪威首都奥斯陆举行的颁奖仪式，诺贝尔和平奖就是在那里颁发的。

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