中国出台新法授权法院管辖和审判外国国家

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中国9月1日推出一部新法，将从2024年1月1日开始实施。这部《外国国家豁免法》授权中国法院管辖和审判外国国家，以“对等”反制外国司法对中国国家的起诉审判。

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中国全国人大常委会第五次会议9月1日通过《中华人民共和国外国国家豁免法》，将自2024年1月1日起施行。

据中国外交部条法司司长马新民9月2日在中国央视解释说，近年来，一些外国法院受理“反华分子”针对中国国家的“诬告滥诉”。这部法律将可为中国进行对等反制提供坚实法律依据。

据中国新华报业介绍，该法共23条，主要包括六方面：

一是，确认外国国家原则上在中国法院享有管辖豁免，同时明确我国法院可就外国国家六类非主权行为引发的诉讼行使管辖权，如涉及商业活动引起的诉讼、相关非主权行为造成的人身伤害和财产损害引起的诉讼等。

二是，规定外国国家财产在中国法院原则上免于强制措施，但对于外国国家的商业活动财产，中国法院可在一定条件下强制执行。

三是，该法适用于外国国家，包括三类：国家本身，国家的机构和组成部分，以及代表国家行使主权权力的个人和实体。

四是，确认中国外交部在处理外国国家豁免案件中的作用。主要两方面：一是就有关国家行为的事实问题向法院出具证明文件，二是就涉及外交事务等重大国家利益的问题出具意见。

五是，规定对等原则。外国给予中国国家及财产的豁免待遇低于该法规定的，中国实行对等原则。

六是，明确适用于外国国家豁免案件的特殊诉讼程序。

据中国全国人大常委会法工委负责人表示，香港和澳门应跟随中国这个“外国国家豁免法”体现的规则和政策。

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