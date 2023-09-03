乌克兰亿万富翁、泽连斯基前盟友因欺诈被拘

近几个月来，泽连斯基总统承诺加大打击腐败力度，尤其是针对欧盟为维持基辅候选国地位而提出的条件。

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据当地媒体周日报道，基辅一家法院以涉嫌欺诈和洗钱为由，下令将乌克兰亿万富翁科洛莫斯基（Igor Kolomoisky）拘留两个月，他曾是乌克兰总统泽连斯基的亲密助手。

据法新社摄影师所见，这位 60 岁的大亨是乌克兰最富有的人之一，他在周六深夜出庭时，身穿黄色 T 恤和蓝色夹克，这是乌克兰国旗的颜色。

据Svoboda广播电台报道，听证会结束时，法院决定采取"预防措施"，下令将科洛莫斯基先生监禁两个月，并将其保释金定为5.09 亿乌克兰“格里夫纳”，约合1千2百70 万欧元。

据乌克兰安全部门（SBU）称，这位亿万富翁涉嫌欺诈和非法获取财产。

科洛莫-斯基”先生曾支持泽连斯基在2019年参选总统，并拥有一家电视频道，而乌克兰总统泽连斯基曾在该频道以喜剧演员的身份一举成名。

法新社说，近几个月来，泽连斯基总统承诺加大打击腐败的力度，尤其是针对欧盟为维持基辅候选国地位而提出的条件。

乌克兰最近曝光了几起腐败丑闻。其中一起涉及乌克兰国防部长雷兹尼科夫，并与一家土耳其公司签订了一份军队物资供应合同。

8 月底，乌克兰突击搜查了200 多个征兵中心，以铲除使应征入伍者得以逃脱的金钱腐败制度。

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