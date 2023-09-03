乌法总统通话：泽连斯基称就在法国进行飞行员培训达成协议

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乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）周日表示，他当天在与法国总统马克龙（Emmanuel Macron）的通话中，达成了“关于在法国培训我们的飞行员的非常重要的协议”。

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泽连斯基在当晚的例行视频讲话中说，“关于在法国培训我们的飞行员达成了一项非常重要的协议——我们的现代战斗机联盟正在变得更加强大。我们在乌克兰正在做一些重要的事情，每周都越来越密集地保护我们。这包括我们的武器——从大炮和炮弹到无人机和导弹……这也适用于我们的团结。特别是团结一致，反对削弱乌克兰的一切人和事”。

泽连斯基在讲话中没有详细说明乌克兰飞行员将接受对哪些战斗机的培训。法军没有装备乌克兰最近从丹麦和荷兰及挪威得到承诺的美制F-16战斗机。

据乌总统府介绍，泽连斯基在与马克龙的通话中详细通报了前线局势，特别是库平扬斯克、东部和南部方向的局势。他还向法国总统转达了乌军为进一步解除对其领土的占领所需的防御信息。双方讨论了继续开展防务合作的问题。

泽连斯基感谢法方在防务领域提供的大力支持，并不断增强乌军的能力。他向马克龙表示，“我始终赞赏法国在防务支持的时间和范围上的明确立场。我也感谢你不断努力加强对我们合作伙伴的支持。”

乌方指，两国总统就法国和法国私营企业参加今年秋季在乌克兰举行的国防工业论坛达成一致。双方还就扩大“谷物走廊”的重要性达成一致，并同意深化在保护海上航线方面的合作。泽连斯基还强调了加强敖德萨地区安全的紧迫性。

泽连斯基亦提出七国集团（G7）支持乌克兰联合声明的重要性。在此背景下，“两国总统决定启动乌克兰与法国之间的双边谈判，并向谈判小组下达了适当指示”。

泽连斯基对法方在辐射与核安全领域领导实施乌版“和平方案”表示感谢。双方还讨论了在尽可能广泛的参与者，包括全球南方国家中举行“全球和平峰会”的方式。

法国总统府通过新闻稿表示，马克龙在通话中重申“法国决心继续在军事、工业和经济上长期支持乌克兰，使乌克兰能够恢复其全部主权。有鉴于此，并根据今年7月在维尔纽斯举行的七国集团会议上作出的承诺”， 两国总统“决定就双边安排展开讨论”。

法方声明指，“两国总统还评估了为加强乌克兰谷物出口安全所做的努力，并同意加强在这一领域的合作。最后，两国领导人对在哥本哈根以及随后在（沙特城市）吉达与越来越多的国家进行的外交讨论表示欢迎。他们还承诺与所有合作伙伴一起加强这一努力，支持乌克兰的和平倡议。”

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