南非总统：调查未发现从南非向俄罗斯运输武器的证据

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南非总统拉马福萨（Cyril Ramaphosa）周日向全国发表电视讲话表示，一项独立调查没有发现任何证据表明一艘俄国货轮去年底从南非接收武器运往俄罗斯。今年5月，美国驻南非大使布里格蒂（Reuben Brigety）告诉媒体称，俄罗斯货轮“Lady R”号曾于去年十二月在开普敦附近的一个海军基地装运武器后返回俄罗斯。这一说法在南非引起轩然大波，并导致外交风波。

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布里格蒂的说法使人们质疑南非在俄乌战争问题上所宣称的不结盟和中立立场，并担心西方可能会对南非实施制裁。拉马福萨在向全国发表的讲话中说，这些指控对南非的经济及其在世界上的地位造成了破坏性影响。

拉马福萨说，“根据调查，调查小组没有发现任何证据表明‘Lady R’号船上装载了任何用于出口的武器货物。调查小组发现没有证据支持该船从南非向俄罗斯运送武器的说法”。

这一三人调查小组由南非豪登省前副法官长莫亚佩罗（Phineas Mojapelo）担任主席。另外两名成员是律师格卡巴希（Leah Gcabashe）， 她是去年结束的南非国家贪污调查小组的前搜证负责人，以及南非前基础教育部副部长苏尔提（Enver Surty）。

相反，调查小组确定，俄罗斯货轮“Lady R”号曾停靠在开普敦西蒙镇，运送南非武器采购机构Armscor于2018年为南非国防军订购的装备。拉马福萨说，“就武器供应合同而言，Armscor和南非国防军都无法控制订购装备的供应商将其运送到南非的方式”。

拉马福萨说，调查小组在报告中概述了导致该货轮停靠西蒙镇的情况、所提供货物的类型以及当时卸货的原因。他没有详细说明，但补充说，该船所运装备的进口已获得所有相关许可。“没有发放武器出口许可证，也没有出口武器”。据拉马福萨称，调查小组没有发现任何涉案人员有犯罪行为的证据。

拉马福萨表示，将于周一公布报告的执行摘要。他不会公布报告的全部内容，因为向调查小组提供的证据是保密的，透露卸载装备的细节可能会危及部署在非洲大陆的南非士兵的工作和安全。

拉马福萨说，“在决定不公布（完整）报告时，我考虑到了相关法律，这些法律既要求公开透明，又要求对某些可能有损共和国国防和安全的信息进行保密”。他谈到，“披露卸载装备的细节将危及重要的军事行动，并危及我们士兵的生命”。

拉马福萨说，“在这种情况下，如果我国武装部队使用的装备类型被披露，生命就会受到威胁，因此保密的必要性是必要的，也是合理的”。

拉马福萨还称，“考虑到所有问题，关于向俄罗斯供应武器的指控没有一项被证明是真实的，提出这些指控的人没有一个能提供任何证据来支持对我国提出的指控”。他说，那些提出指控和声称掌握信息的人要么没有向调查小组提交材料，要么说对相关事实没有独立的了解。

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