印度宣布任务完成让月球车进入“休眠”状态

印度/太空

路透社9月3日发自新德里的消息，印度航天局表示，在完成为期两周的实验任务后，印度关闭了月球机器人，这是第一艘抵达月球南极的飞行器。

印度空间研究组织ISRO9月2日宣布，Pragyan漫游车已经完成了它的所有任务，印度空间研究组织已将其置于睡眠模式，使其有最佳机会在月球夜晚存活下来。

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印度空间研究组织（ISRO）周六晚间在推特上发布消息称，月神-3号（Chandrayaan-3 ）航天器上的普拉吉安（Pragyan） 漫游车已"进入睡眠模式"，但它的电池已充电，接收器也已开启。

印度空间研究组织写道："让我们衷心希望它能被新的一系列任务成功唤醒。"否则，它将永远是印度驻月球大使"。

印度在2019年的登月尝试失败后，这次成功登月使印度能够赶上美国、中国和前苏联，成为一个新兴的航天大国。而在印度这次成功登月的前几天，莫斯科的"月球-25号"刚刚登月失败，而那是时隔47年俄罗斯首次探月任务。

月神-3号（Chandrayaan-3 ）探月任务在印度引起了广泛的欢呼，当地媒体将其誉为印度最伟大的科学成就。

印度空间研究组织说，普拉吉安（Pragyan）机器人的探索覆盖了100 多米的范围，它证实了月球上存在硫、铁、氧和其他元素。

印度也在周六发射了一个太阳探测器，通过观察可能对地球造成干扰的太阳风（俗称极光）来研究太阳。

印度空间研究组织周日表示，这个卫星状况良好，已进入地球轨道，准备进行150 万公里的飞行。

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