意大利副总理兼外长塔亚尼抵达北京 先参谒利玛窦墓碑

意大利/中国

意大利副总理兼外长安东尼奥-塔亚尼（Antonio Tajani）9月3日飞抵北京。在正式访问之前，他先去一间教堂做弥散，并参谒了利玛窦的墓碑。而他此行受关注的是意大利是否退出“一代一路”。

广告 继续浏览后续

据安东尼奥-塔亚尼今天9月3日发推特说，“在北京，我参观了纪念传教士和文学家利玛窦神父（Matteo Ricci）的石碑，向这位伟大的意大利人致敬，他在中国旅行期间拉近了我们两国人民和文化之间的距离”。他还说，“一到中国，我就想去美丽的北京-北大教堂参加弥撒。访问一开始，我就强调了我们的价值观：对话和尊重宗教自由是我们文明的基础，也是和平共处的基础”。

据中国外交部发言人9月1日宣布，意大利外长安东尼奥-塔亚尼将与中国中央外事办主任和外长王毅共同出席中意政府委员会第11次联席会议。

而意大利副总理兼外长此访中国受关注的焦点之一，是他否会告诉北京意大利退出“一代一路”的决定。

法国费加罗报说，周六，在访问北京前夕，这为意大利外交首脑表示，备受争议的“一代一路”并未给意大利经济体带来预期的收益。

他周六在一个经济论坛上说："我们希望继续与中国密切合作，但我们也需要对出口贸易情况进行分析：因为一代一路并没有产生我们所希望的结果。

他补充说："2022年，意大利对中国的出口总额为165亿欧元，而同期，意大利对法国和对德国的出口总额分别为230亿欧元和1070亿欧元。

费加罗说，2019 年，在公共债务重压下苦苦挣扎的意大利成为7国集团中唯一参与中国政府一代一路大规模投资计划的国家。

北京这一雄心勃勃的项目是在习近平主席的推动下启动的，旨在通过建设港口、铁路、机场和工业园区，改善亚洲、欧洲、非洲甚至其他地区之间的贸易联系。

哈萨克斯坦

另据“NOVA News”网站今天9月3日发布消息说，意大利副总理兼外长塔亚尼9月5日结束访问中国后，将从北京飞往阿斯塔纳，在那里，他将与哈萨克斯坦总统托卡耶夫和该国外长“努尔-特-列乌”举行会谈。塔亚尼先生表示："意大利对中亚的兴趣与日俱增，尤其是因为乌克兰战争的后果"，他说："我们的当务之急是与这些国家建立战略伙伴关系，并利用哈萨克斯坦为我们的公司提供重要机遇"。意大利副总理兼外长在阿斯塔纳停留期间，将为意大利大使馆的新总部举行落成典礼。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅