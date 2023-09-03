拜登希望将美越关系提到最高级 可能激怒中国

美国/越南

拜登希望将美越关系提升到最高级，与中越和俄越关系并驾齐驱。河内似乎担心激怒中国而犹豫不定。但美国可以给更多的东西。

越南总理范明正（左）和美国总统乔·拜登于2022年11月12日在柬埔寨金边举行的美国-东盟峰会上。

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路透社河内9月3日消息，美国总统拜登（Joe Biden）将于一周后访问河内，届时美国将把与昔日敌人越南的外交关系提升至最高级别，但此举可能会激怒中国，而且其附带的商业影响尚不明确。

由于担心来自其更大邻国中国的潜在反应，越南最初对提升与美国的外交关系表示谨慎。这促使拜登政府加倍努力说服这个东南亚国家，包括美国政府高级官员近几个月的多次访问。

路透社说，华盛顿希望通过这一史无前例的举措，提升自己在越南的最高外交地位，与中国和俄罗斯并驾齐驱，而目前华盛顿在越南的外交地位要低两个级别。

拜登曾在7月公开表示过，两国官员此后也非正式地对两步升级表示乐观，但两国政府均未发表官方声明。

路透社说，也许是为了安抚中国政府，越南正在讨论在拜登9月10日抵达河内之后甚至之前，安排河内与北京的高层访问，有官员称中国国家主席习近平和总理李强可能在未来几天或几周内会见越南领导人。

最佳时机

新加坡智库伊塞亚斯-尤索夫-伊沙克研究所（Iseas-Yusof Ishak Institute）高级研究员黎宏协（Le Hong Hiep）说，与华盛顿关系大幅升级的风险仍然很高，但越共领导人可能已经计算出，现在是采取行动的最佳时机，因为他们与中国的关系"未来可能会恶化"。

而且，越南与中国在南中国海的疆界问题上存在分歧，目前还不清楚越南在短期内能从此次升级中获得什么好处。

黎宏协说，美国向河内提供更多军需品的问题讨论已久，但由于谈判需要时间，预计不会立即达成协议。

与此同时，越南正在与其他几个国家进行谈判，以更新和发展其主要由俄制武器构成的武器库。

支持越南成为半导体工业中心的雄心也是华盛顿的激励措施之一，但迄今为止，根据《CHIPS 法案》提供的公共资金非常有限。

美国可提供更多

美国-东盟商务理事会越南办事处主任Vu Tu Thanh说，美国可能会提供更多。

随着越南准备成为液化天然气（LNG）和海上风电领域的参与者，能源是另一个合作可能增加的领域，尽管行政和资金方面的延误抑制了合作的热情。

美越关系的提升有望推动美国公司在越南的发展计划。熟悉相关计划的人士表示，飞机制造商波音公司 BA.N 和能源公司 AES AES.N 可能会在拜登访问越南期间宣布相关消息。路透社说，这两家公司没有立即发表评论。

美国-东盟商务理事会的Vu Tu Thanh 先生说，美国已经是越南最大的出口市场，美国可以放宽海关手续以促进贸易。

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