澳大利亚将向所罗门群岛派遣更多警察并延长任务期限

澳洲/所罗门群岛

澳大利亚宣布向所罗门群岛增派警察，协助该国举办国际赛事和大选。所罗门群岛去年与中国签署安全条约令澳洲和美国对中国的海上野心感到担忧。

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路透社悉尼消息：澳大利亚周日表示，将向所罗门群岛增派警察，以加强11月太平洋运动会的安保工作，并在明年6月之前一直驻扎在那里协助该国大选。

在所罗门群岛提升与中国的关系、于7月签署警务协议之后，澳大利亚警察的驻扎范围也随之扩大。澳大利亚、新西兰和美国担心，中国警察可能会破坏堪培拉与太平洋岛国的长期安全协议。

所罗门群岛周五表示，已邀请澳大利亚延长最初定于今年12月结束的澳大利亚警察在该国的驻留时间。

澳大利亚外交贸易部发言人周日的声明表示，澳大利亚是太平洋群岛的"主要安全伙伴"。澳大利亚警察将与来自斐济、新西兰和巴布亚新几内亚的警察一起工作。

该声明说："应所罗门群岛政府的请求，澳大利亚已将其对所罗门群岛国际援助部队（SIAF）的派遣期限延长至 2024年 6 月，以协助该国保障全国大选的安全。

澳大利亚警察特遣队于2021年12月抵达所罗门群岛，以协助平息反政府骚乱，而中国警察培训人员则于今年抵达所罗门群岛，为运动会做准备。

预计将有来自20几个国家的5000多名运动员参加本届运动会，中国为本届奥运会捐建了体育场馆和其他场馆。

路透说，2019 年，所罗门群岛总理索加瓦雷（Manasseh Sogavare）将该国对台湾的外交承认转为对北京的外交承认后，中国加大了对所罗门基础设施建设的资助力度。所罗门群岛去年与中国签署了一项安全条约，引起了堪培拉和华盛顿对北京海上野心的担忧。

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