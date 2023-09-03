罗马教皇从蒙古呼吁中国天主教徒做"好公民"

教皇/蒙古/中国

教皇方济各继续在蒙古向北京发信息：继昨天保证其教会没有政治目标，政府无需担心后，他今天呼吁中国天主教徒做“好公民”。

教皇方济各在蒙古乌兰巴托的使徒之旅中抵达草原竞技场参加弥撒2023年9月3日。

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法新社报道，86岁教皇方济各周日在访蒙古最后一天的活动中表示，他要向"高尚的中国人民致以热情的问候"。

教皇方济各是在香港主教周守仁和名誉主教汤汉的陪同下如是说。法新社认为，这是教皇继续寻求改善梵蒂冈与北京之间的关系。

教皇说："我向中国人民致以最美好的祝愿"。他补充说：“对于中国天主教徒，我要求你们成为好基督徒和好公民”。

法新社说，这些评论没有写入教皇的官方讲话中，但似乎标志着教皇为安抚中国共产党政府所做的新尝试。

北京对任何它认为可能威胁其权威的组织，尤其是宗教组织，都心存疑虑，因此没有与罗马教廷保持外交关系。

中国人遮住脸

北京的担心，从中国教徒的表现可见一斑：法新社9月2日发自乌拉巴托的报道说，许多前来蒙古看教皇的中国教徒，为避免被认出来，都蒙住了头，把脸藏在外科口罩和太阳镜后面。一位不愿透露姓名的中国女子告诉记者："我们必须保持低调，最重要的是不能说我们是为教皇而来。在海关，我们被问及是否是天主教徒，我们说我们是游客。

一位说担心报复而隐姓埋名的中国男子表示，他们是从中国组团来蒙古"专门来看教皇的"。他说："我们仿佛看到了耶稣"。他补充说：“我们很有福气。很多中国天主教徒都想来，但他们来不了”。法新社记者无意中听到一位中国访客建议他的一位同胞不要与记者交谈，担心回国后会有麻烦。

前一天，教皇似乎已向中国传达了一个信息，但没有明确点名："政府和世俗机构不必担心教会的传教行动，因为教会没有政治目的"。

法新社指出，教皇方济各对蒙古史无前例的访问似有两个目的：一是向这个天主教刚刚兴起、还不太普及的偏远地区传教，二是利用他在中国大门口的机会与中国政府建立联系。

周日，方济各在首都乌兰巴托新建的冰球馆为蒙古人数不多的天主教团体（蒙古约300万人口，其中1400名天主教徒，包括25名神父）做弥撒，向他们表示支持。

在热情的观众面前，方济各与意大利红衣主教乔治-马伦戈（Giorgio Marengo）一起乘坐高尔夫球车绕场一周，马伦戈长期在蒙古传教，现年 49 岁，是天主教会中最年轻的红衣主教。

跨宗教聚会

然后，教皇被推到放置了巨大十字架的舞台上，主持弥撒。弥撒结束时，他用蒙古语喊出了 “bayarlalaa！”（感谢你们）。

今天早些时候，教皇在类似蒙古包的小匈奴剧院会与十位不同信仰的宗教领袖见面。来自耶稣会的教方济各说："在同一个地方（跨宗教）聚会这一事实传达了一个信息：宗教传统的独创性和多样性代表了为社会服务的巨大潜力。

方济各还引用佛陀和甘地的话呼吁"各国领导人"选择"一条与他人“相见和对话的道路"。

蒙古的两大主要信仰，佛教和萨满教代表，以及伊斯兰教、犹太教、印度教和俄罗斯东正教的代表出席了这次跨宗教会议，并分别向教皇发表了简短讲话。

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