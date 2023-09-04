国际货币基金总裁：与中国高层会谈富有成效

中国/国际货币基金组织

国际货币基金组织（IMF）总裁克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃（Kristalina Georgieva）周一（9月4号）在结束亚洲之行的第一站中国的访问时，对与中国领导人进行的 "富有成效和实质性的讨论 "表示欢迎。

广告 继续浏览后续

法新社报道， 国际货币基金组织总裁克里斯塔琳娜-格奥尔基耶娃周一在社交平台 X（Twitter 的新名称）上发布的一段视频中说：与中国领导人进行了富有成效的实质性讨论。“

她特别提到了她与李强总理、何立峰副总理（负责经济和金融问题）、央行行长潘功胜和财政部长刘昆的会晤。她强调说，讨论的重点是 "全球经济状况和中国的发展"。

格奥尔基耶娃表示，她与中国谈到了中国政府为实现今年经济增长 5%左右的目标而采取的措施。这对中国很重要，对世界也很重要。它占全球增长的三分之一。

今年 7 月，国际货币基金组织 下调了 2023 年的全球经济增长预期，但仍预测中国的 GDP 将增长 5.2%，与中国政府 "5% 左右 "的目标一致。但由于消费下降、青年失业率居高不下以及房地产债务危机，中国这个世界第二大经济体的增长势头在最近几个月里有所减弱。

格奥尔基耶娃表示，"在这个世界上，有如此多的国家容易受到新冠明度和战争冲击的影响，IMF拥有帮助它们的金融力量是至关重要的。她感谢中国承认国际货币基金组织在全球金融安全网中的核心作用。”

在上海，格奥尔基耶还会见了巴西前总统迪尔玛-罗塞夫，她现任新开发银行行长。

格奥尔基耶娃在今年 3 月访问中国期间，曾敦促中国政府重新平衡经济，使之向消费方向发展。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅