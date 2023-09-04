意向中国的访问结束 教皇离开蒙古

教皇访问蒙古

在对蒙古进行了为期四天的史无前例访问后，教皇方济各于周一离开蒙古，教皇此行的目的是试图与梵蒂冈没有外交关系的邻国中国和解。

2023 年 9 月 3 日，在蒙古首都乌兰巴托，教皇方济各与参加弥撒的信徒欢聚一堂，其中一些人挥舞着中国国旗。

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专机周一中午起飞后不久，教皇就在他原推特平台现在的X社交网络上发文： “亲爱的蒙古兄弟姐妹，感谢你们这几天给我带来的友谊之礼。” 并写上蒙语，“巴亚尔拉拉——谢谢！” ，表示感谢

周一早上，86岁的教皇来到了位于首都乌兰巴贫困郊区的一家“仁慈之家”，该机构收容无家可归者和家庭暴力的受害者。

法新社指出，教皇 此次史无前例地访问位于中国和俄罗斯之间的蒙古有两个目标：一是前往天主教还未普及的偏远地区，二是利用他在中国门口的机会加强与北京的联系。

中国的天主教徒则冒着回国后可能受到的盘问的风险，前往蒙古。

周一，在天主教的收容所外，一群妇女用普通话唱歌，当教皇的黑色汽车驶过时，她们抹去眼泪。并唱到： “亲爱的教皇，我们向您致以最美好的祝愿！”

前一天，周日弥撒结束时，在香港主教周守仁和荣休主教汤汉的陪同下，教皇方济各向中国天主教徒发表致辞说： “我要求你们成为好基督徒和好公民，”

没什么可怕的”

法新社指出，教皇的这一讲话并没有写入官方演讲稿中，但似乎标志着教皇为安抚北京而做出的新尝试。

中国政府对任何可能挑战其权威的组织，尤其是宗教组织保持警惕，因此没有和罗马教廷保持外交关系。

此前一天，教皇似乎已经向中国传达出一个信息，但没有明确点名说：“政府和世俗机构无需担心教会的传教行为，因为它没有政治目的。

一些中国朝圣者告诉法新社，为了可以来蒙古，他们向地方当局说是要出国旅游。周日参加弥撒的人群中，一位来自西安的中国妇女表示：“来到这里非常困难”，但她没有透露自己的姓名，而且自己所在的朝圣团体的两名组织者已经在中国被捕。 她说： “我告诉你，我羞于挥舞（中国）国旗，但我必须坚持，让教皇知道这我们有多困难。”

让步

一位来自河北的中国妇女表示，见到教皇她感到“很幸运”。 “拥有自己的宗教并不意味着我们反对自己的国家，”她说。 “我们实际上是在为我们的国家祈祷。”

法新社指出，蒙古的宗教自由与邻国中国的情况形成鲜明对比，后者的宗教自由仍然受到限制。

可这并没有阻止中国政府和梵蒂冈去年就主教任命这一棘手问题续签协议，一些人批评这是罗马教廷为了换取其在中国的存在而做出的危险让步。

蒙古曾是苏联的卫星国，自 1992 年起实行民主制。蒙古大部分居民信奉佛教，是世界上天主教徒最少的国家之一： 大约300 万居民有 1400 名教徒，其中包括 25 名神父。

蒙古的能源进口依赖俄罗斯，原材料（主要是煤炭）的出口则依赖中国。

但在对强大邻国保持中立的同时，蒙古也开始实施“第三邻国”政策，加强与其他国家的关系，特别是美国、日本和韩国，以求平衡。

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