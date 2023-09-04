瓦努阿图政局翻篇 亲北京总理成功回锅

瓦努阿图/中国/澳大利亚

瓦努阿图议会周一选举基尔曼为该国新总理，此前法院维持了对该国前领导人的不信任投票。由基尔曼领头推出的弹劾动议，推翻了前政府，指控理由是前政府与澳大利亚签订的安全协议有可能威胁到中国对瓦努阿图的经济援助？路透社说，该局势显示中美在太平洋岛屿的竞争影响。

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瓦努阿图前总理、人民进步党领袖基尔曼在议会议员的无记名投票中以 27比23胜选而当选总理。

上个月，瓦努阿图陷入政治危机，反对党提出不信任弹劾案，批评当时的领导人伊斯梅尔·卡尔萨考(Ishmael Kalsakau Kalsakau)的行动，包括与澳大利亚签署安全协议。

当时的反对派议员表示，与澳大利亚的安全协议损害了瓦努阿图的“中立”地位，并可能危及瓦努阿图最大外部债权人中国的发展援助。

瓦努阿图法院周一驳回了针对反对党赢得不信任动议裁决的上诉。

路透社说，瓦努阿图一直处于中国与西方国家在该地区战略竞争的中心。在中国与所罗门群岛签署安全协议后，美国及其盟国正试图劝阻太平洋岛屿国家与中国建立安全关系。

基尔曼在进入政界之前曾担任警察局长，曾在卡尔萨考政府担任副总理，直到 5 月被免职。他此前已经曾四次担任总理。

2012年，基尔曼总理在途经澳大利亚机场时被拦截，他的顾问因税务欺诈指控被澳大利亚警方逮捕。瓦努阿图作为报复随后将12名澳大利亚联邦警察驱逐出瓦努阿图。

基尔曼下台后，瓦努阿图与澳大利亚两国之间的警务合作于 2013 年恢复。

2015年6月，基尔曼又作为瓦努阿图领导人前往北京会见中国国家主席习近平，承诺加强两国关系。

根据国际货币基金组织（IMF）的数据，瓦努阿图最大的债权人是中国进出口银行，占瓦努阿图债务的三分之一。

卡尔萨考政府在 11 月赢得大选后寻求扩大瓦努阿图的国际关系。卡尔萨考在当选一个月后于 12 月与主要援助国澳大利亚签署了一项安全协议。该协议尚未得到议会批准。

沙特发展基金主席兼沙特阿拉伯旅游部长艾哈迈德·哈提布周六在瓦努阿图会见了卡尔萨考，签署了机场重建协议。

法国总统埃马纽埃尔·马克龙 (Emmanuel Macron)于 7 月访华，发表讲话，承诺提供更多支持，并警告太平洋地区出现“新帝国主义”，据路透社说，这些言论是针对中国的。

在瓦努阿图政治危机期间，中国已向瓦努阿图派遣了警察专家，瓦努阿图警察部队表示将与“所有伙伴”包括澳大利亚、新西兰和中国合作。

路透社说，三月份一周内遭遇两次旋风时，澳大利亚和中国都曾派出海军舰艇运送救援物资。

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