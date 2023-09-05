巴新在耶路撒冷开设驻以色列大使馆

新设大使馆

国际 – 巴布亚新几内亚总理马拉佩到访以色列。以色列总理内塔尼亚胡和马拉佩共同参加了巴布亚新几内亚在耶路撒冷首次开设该国驻以色列大使馆的落成典礼。

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马拉佩先生表示， “许多国家选择不在耶路撒冷（向以色列）开设大使馆，但我们刻意做出这个决定。几乎所有与以色列当局保持正式外交关系的国家都在特拉维夫设有大使馆。

多数国家选择在以色列特拉维夫设置大使馆，目前只有美国、科索沃、危地马拉和洪都拉斯将使馆设在耶路撒冷。除巴布亚新几内亚外，塞拉利昂25日宣称将在耶路撒冷开设大使馆，巴拉圭也在一周前宣布将重新开设该国在耶路撒冷的大使馆。

马拉佩先生补充道：“对于我们这些自称为基督徒的人来说，如果我们不承认耶路撒冷是以色列人民和以色列国的普遍首都，那么我们对上帝的尊重就不完整。”他还邀请内塔尼亚胡先生也来参加。并在巴布亚新几内亚开设大使馆。

1967年6月以色列一方与埃及、叙利亚和约旦一方之间六日战争的结果，东耶路撒冷及整个西岸和加沙地带陷入以色列军队的控制之下。6月7日占领该市后，当时的以色列国防部长摩西·达扬将军就立即宣布：“以色列国防军已解放那路撒冷。我们已重新统一这个分裂的城市——以色列的首都。我们已回到这一最神圣的圣地，永远不再离开”。

后来，以色列采取了若干措施，将其管辖权扩大到东耶路撒冷，并巩固其实际控制。国际社会已宣布这些措施无效。

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