瓦努阿图新总理或将重新审视与澳大利亚安全协议

瓦努阿图/澳大利亚/中国

瓦努阿图国会昨天投票选出亲中的基尔曼出任总理。据澳大利亚媒体称，新总理基尔曼将“重新审视”与澳洲签署的安全协议。

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瓦努阿图与澳大利亚签署的安全协议，是前总理卡尔萨考（Ishmael Kalsakau）下台的主因。卡尔萨考在输掉国会的不信任动议后，又在昨天的不记名投票中遭基尔曼击败。

当时是在野党议员批评表示，与澳大利亚签定的安全协议有损瓦努阿图的“中立”地位，恐危及瓦努阿图最大外部债权人中国的开发援助。

新总理基尔曼今天表示，照现在的状况，两国去年12月签署的这项协议很难获得现国会通过。

基尔曼在瓦努阿图首都维拉港（Port Vila）接受澳大利亚广播公司访问时表示：“我认为，对我们而言，目前我不确定这是否符合瓦努阿图的最佳利益，因为没人和我们讨论过这份协议。”

新总理说：“我的看法是重新审视澳大利亚与瓦努阿图政府双方签署的协议，看看是否存在任何症结点，然后再设法解决。”

据中央社今天引述消息称，中国与所罗门群岛签署安全协议后，美国及包括澳大利亚在内的盟国试图阻止太平洋国家与中国建立安全关系。

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