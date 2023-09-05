白宫：金正恩计划访俄 与普京讨论对俄提供武器

朝鲜，俄乌战争，军备

美国白宫周一（9月5日）表示，朝鲜领导人金正恩计划访问俄罗斯，与普京总统讨论平壤为乌克兰战争向莫斯科出售武器的问题。

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美国国安全委员会发言人沃森在一份给媒体的声明中说，"正如我们已警告过的，俄罗斯和朝鲜之间的军备谈判正在积极推进。” 她说，"根据我们掌握的消息，金正恩希望这些讨论继续进行，包括在俄罗斯进行最高级别的外交接触"。

上周三，美国国安委员会首席发言人约翰-柯比对朝俄武器谈判进展之快表示震惊，要求平壤 "停止 "相关讨论。他说，"双方可能的协议将使俄罗斯获得大量 "武器，尤其是炮弹，以及国防工业所需的原材料”。 同时美国驻联合国大使琳达-托马斯-格林菲尔德说，这些武器将 "用于对付乌克兰"。

据《纽约时报》周一报道，金正恩计划本月乘坐装甲列车前往俄罗斯位于远东第一大城市符拉迪沃斯托克，与普京会面。韩国统一部一位官员也告诉法新社：“有一些 "迹象 "表明，平壤和莫斯科之间关于未来武器交付的谈判正取得进展”。他强调表示："朝鲜与其邻国之间任何形式的合作都必须以不破坏国际准则与和平的方式进行。”

金正恩很少出国访问， 除2018 年和 2019 年曾前往新加坡和越南与时任美国总统特朗普举行峰会外，他还曾四次访问中国， 2019 年他也在符拉迪沃斯托克与普京会面。

《 纽约时报》称，普京有意获得朝鲜炮弹和反坦克导弹，金正恩则寻求获得先进的卫星和潜艇技术以及粮食援助。

华盛顿上周称，朝鲜去年向俄罗斯瓦格纳提供了步兵火箭和导弹。周一，白宫再次谴责俄罗斯国防部长绍以古7月底访朝， "试图说服平壤向俄出售火炮弹药"。

上周，美国、英国、韩国和日本表示，任何加强俄朝合作的协议都将违反安理会有关禁止向平壤出售武器的决议，而莫斯科本身也表决通过相关决议。据四国表示，继绍以古后，另一批俄罗斯官员已前往朝鲜进行后续会谈。

据韩国“朝鲜国家统一研究院“研究员 Cho Han-bum 表示，国际制裁不会阻止朝俄武器交易， 他认为，两国并不担心受到制裁 ，因为他们都已受到制裁，两国间的军事合作似乎 "不可避免"。

美国上个月对三个被控试图为朝俄武器销售提供便利的实体实施了制裁。据美国财政部称，这三个实体与一名斯洛伐克人有关，此人因促成平壤与莫斯科之间的武器销售而在今年 3 月受到美国财政部的制裁。同一消息称，俄罗斯在乌克兰继续面临弹药耗尽和重型装备损失的问题，迫使其向其少数盟友国寻求帮助。

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