美衛生官員：幫助全球應對疫情中國本應做得更好

美國白宮冠狀病毒工作小組響應協調員伯克斯博士（Deborah Birx）7月7日在出席網絡論壇時表示，如果中國更願意提供新冠病毒的關鍵特徵等方面的信息，美國和其他國家可能會對此次疫情做出更有力的最初響應。

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伯克斯當天在美國智庫大西洋理事會(Atlantic Council)舉行的一個小組會議上指出，如果中國能夠分享無癥狀新冠肺炎患者，尤其是年輕人，出現的頻率等信息，美國將會更多地關注識別無癥狀新冠肺炎患者。

她表示，“我不得不說，如果我們知道無癥狀傳播的程度，我們都會以不同的方式看待這個問題。”她續稱，“這通常是最初出現疫情國家的責任……我認為，這確實全面延誤了我們真正認識到或關注這一問題的能力。”伯克斯說，公共衛生官員最初認為只有15-20%的新冠肺炎患者沒有癥狀，但實際上至少有40%。她分析指，“我們一直在尋找有癥狀的人。我們應該尋找任何可能接觸到病毒的人。”

美國總統特朗普近期一直將疫情地蔓延及其帶來的巨大破壞歸咎於中國，並指中方本應更早地向世界發出警告。路透社在援引中國駐美國大使館的一篇新聞稿稱，中使館表示，新冠疫情發生以來，中方一直本着公開、透明和負責任的態度。“我們已及時向世界衛生組織通報了新冠疫情、分享了新冠病毒的基因序列、開展了國際合作，並幫助了其他受影響的國家，”聲明稱。 “這些是國際公認的明確事實，任何人都無法否認或抹滅。”

論壇上，伯克斯補充說，最近美國新病例增長加快是因為18-35歲人群間的高傳播率。她說，“這個年齡段的人在3月和4月表現非常好，也很自律，但當他們在社交媒體上看到人們外出活動後，他們都到戶外活動了。”截至7月8日，美國的已知確診新冠肺炎病例已經超過了309萬例。