中國外交部針對法外長涉港言論發出警告

法國外長勒德里昂(Jean-Yves Le Drian)7月8日在接受法國參議院外交委員會質詢時表示，法方不會對香港問題袖手旁觀，並將“在適當時機宣布相應措施”。對此，中國外交部發言人趙立堅在9日的例行記者會上回應指，香港事務屬於中國內政，任何國家無權干預。

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自北京推行香港國安法並於6月30日生效後，英美等國相繼表示中國應履行《中英聯合聲明》的承諾，以及對港人和國際社會的義務。隨着這一新法的執行，加拿大和澳大利亞也相繼宣布暫停與香港的引渡協議。雖然此前法國政府曾通過聯合國人權理事會和歐盟等平台表達過對香港國安法立法的憂慮，但勒德里昂的這一表態是法國政府高層首次就香港問題站隊。

在剛剛經歷過政府更替後，仍然出任外長的勒德里昂在當天接受參議院外交委員會質詢時表示，法國不會對相關問題袖手旁觀。他指出，“我們計畫採取措施，我將適時將其公布”。他亦指，希望在這一問題上與歐盟的其他成員國協調一致。在談及香港國安法問題時，勒德里昂強調，“這確實存在對1997年《基本法》和‘一國兩制’原則的破壞，因此我們不會任由其如此。”

法新社周四援引趙立堅的話稱，“我想強調的是，香港事務純屬中國內政，任何外國無權干涉”。他表示，“希望有關國家客觀公正看待中國香港國家安全立法，謹言慎行，多做有利於香港繁榮穩定的事”。此前，歐盟委員會主席馮德萊恩和歐洲理事會主席米歇爾曾在6月29日的記者會上對香港國安法的通過加以回應。米歇爾指出，“我們強烈反對這一決定”。馮德萊恩亦稱，“我們對這一對我們來說關鍵話題的立場非常清楚，我們對其非常嚴重的關切”。