英國宣布禁用華為後據報尋求與日本合作發展5G

7月14日，英國政府決定，自2021年起禁止該國移動運營商購買華為5G設備，並要在2027年以前將華為排除出英國的5G設備供應。日媒《日本經濟新聞》18日透露稱，當下英政府正轉投日本，請求幫助建立5G網絡。

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報導稱，英政府官員在東京向日方官員表示，日本電氣公司（NEC）和富士通集團可能會取代華為，成為英國5G網絡設備的供應商。英國官員已經要求日方提供支持，以提高5G網絡的技術和成本效率。據悉，英國的目標是讓日本公司與瑞典的愛立信和芬蘭的諾基亞等其他西方科技巨頭展開競爭，以推動開發適合英國電信公司採用的低成本產品。

倫敦在14日宣布禁購華為期限並將其設備定期退出英國通訊網絡後，英政府官員16日就會見了包括日本國家安全保障局、國家網絡安全事件整備和戰略中心等日本政府機構的代表，以尋求合作。日本方面也認為有必要與英國企業合作開發5G技術。目前華為、愛立信、諾基亞這三家公司控制了全球5G近80%的市場，日本電氣公司和富士通控制比例不到1%。儘管當下愛立信和諾基亞在英國佔主導地位，但倘若日本公司能夠滿足英國的質量要求，提供低成本產品，日本企業也許能夠擴大他們在英國的市場份額。

日本電氣公司的消息人士透露，該公司已經在與英國方面進行“討論”。富士通的消息人士表示，該公司正在尋求在歐洲銷售其產品的機會。報導還提及，日本政府已經決定投資700億日元（約45.7億元人民幣）來支持日本電氣公司等企業開發基站設備和網絡。這些資金來自一個獨立的行政機構——新能源和工業技術發展組織。

另據通訊業信息網站LightReading最新報導指，為爭取與英國電信(BT)簽訂一份重要的5G合同，愛立信(Ericsson)高管駁斥了“英國將用5年多的時間擺脫華為設備”的說法。愛立信網絡業務商業負責人弗雷德里克·傑伊德林（Fredrik Jejdling）表示，愛立信能夠在不給英國運營商帶來任何風險的前提下，進行更快的檢修。至於時間問題，傑伊德林說，“我無法給出明確的時間表，但我們曾經進行過多次設備置換，而這不會花費五到七年的時間。”他續指，“我們可以做到更快。我們已經準備好了，我們有供應鏈和本地服務能力來做到這一點。”

傑伊德林堅稱，愛立信在技術性能上能夠與華為匹敵。此前英國《金融時報》報道，華為的產品更適合非連續頻譜，這些頻譜可能在英國未來的5G拍賣中獲得許可。對此，傑伊德林辯論說，“我們擁有的技術可以滿足所需的帶寬擴展，不僅適用於非連續頻譜，還可以滿足頻譜共享。”