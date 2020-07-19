英外相譴責中國侵害維吾爾人權 周一於議會發表涉港講話

英國外交大臣多米尼克·拉布（Dominic Raab）7月19日分別接受了英國廣播公司一台（BBC One）和天空新聞（Sky News）的專訪。他在接受BBC One的“安德魯·馬爾秀”（Andrew Marr Show）採訪時表示，中國新疆維吾爾少數民族的人權很明顯的遭到嚴重侵害。他另在接受專訪中並未直接回答英國是否將暫停與香港的引渡協議問題，但指明日將在議會發錶針對香港問題的講話。

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拉布在接受BBC One專訪時，主持人馬爾向他提問稱，“你是否認為維吾爾人是種族滅絕的受害者？”拉布回答指，種族滅絕的定義十分精確。主持人插話說，“我手裡有（對於種族滅絕的定義）”。拉布續稱，“你必須對此十分謹慎”。他說，“但無論法律上的標識是什麼，顯然的是，令人厭惡和極糟的侵害人權行為正在新疆發生，這就是為什麼27個國家在日內瓦聯合國會議上，首次要求中國政府停止侵害維吾爾人以及香港人的人權的原因”。

拉布說，“所以，我們正在就這一問題與我們的國際夥伴合作。這非常，非常令人憂慮。有關報道提到的人性層面，包括強制絕育和再教育營使（我們）追憶起我們很長，很長時間沒有見過的事情”。他談到，“而這是從一個在國際社會上希望受到嚴肅對待的領導成員（發生的事）。”拉布說，“我們已坦率的表示，希望（與中國）擁有一個積極的關係，但我們不能在看到如此行為之後不發聲，當然是與我們的夥伴們以正確方式進行”。

此外，拉布在接受天空新聞專訪時被問及是否同意英國軍情局MI6前負責人上周要求重新確定與中國關係的呼籲時表示，在處理與中國關係時需要非常謹慎。他說，“英國希望一個積極的關係，在貿易、投資以及氣候變化等問題上與中國合作，但在關鍵利益及價值觀上，英國需要向中國明確表明立場，就像在香港及華為問題上一樣”。拉布強調，疫情發生後，英中關係不可能再像以往一樣。另就英政府是否會暫停與香港的引渡協議問題，他表示，會在周一（7月20日）向英國議會提供針對香港和中國進一步措施的最新情況。他認為，到時作出答覆更為恰當。

中國駐英國大使劉曉明則在當天接受馬爾採訪時表示，在中國實施香港國安法後，中國將對英國制裁中國官員的一切企圖作出堅決回應。他說，“如果英國政府走到對中國的任何個人實施制裁的地步，中國一定會堅決回應。”拉布曾在6日宣布對49個來自俄羅斯、沙特、緬甸、朝鮮的個人和組織實施制裁，理由是他們涉嫌參與近年來侵犯人權的惡性事件。這是英國“脫歐”後首次宣布制裁，也是英國首次獨立宣布制裁。

近日，有英國保守黨議員建議，英國這一新制裁還應應用於中國官員。劉曉明還說，“你已經看到了發生在美國的事：他們制裁中國官員，我們制裁了他們的官員和議員。我不希望這種事情發生在……中英之間。”他辯解稱，大多數維吾爾人生活幸福，少數民族在中國受到平等對待。