英媒：TikTok與英國磋商將總部設在倫敦談判中斷

路透社7月19日援引消息人士報道，抖音海外版TikTok在過去數月中已與英國政府進行洽談，有意將總部設在英國倫敦。不過，英國《星期日泰晤士報》當天引述消息報道指，由於中英關係近日緊張，雙方的談判已經中斷。

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路透社的消息人士介紹指，作為總部地點選擇，倫敦是TikTok正在考慮的幾個位置之一，但還沒有作出最後的決定。前尚不清楚的是，除了英國倫敦之外，該公司正在考慮的總部地點選項還包括哪些其他地點。TikTok今年已在美國加州聘用了部分高管人員，其中包括僱傭了迪斯尼公司前高管官凱文·梅耶爾(Kevin Mayer)，並且讓其擔任TikTok首席執行官。而他的工作地點就在美國。這也引發該公司總部地點是否將設在美國的猜想。

消息人士稱，在過去幾周里，TikTok的注意力一直對着美國，但沒有排除倫敦作為其新總部地點選項的可能性。消息人士表示，預計在未來幾年，該公司在倫敦和中國以外其它重要地方，將“顯著地”增加員工隊伍的規模。對此，《星期日泰晤士報》的報道則指出，TikTok的母公司，字節跳動確實在過去數月中與英國首相府和英國國際貿易部的官員進行談判。但該報援引一名消息人士的話確認指，由於“更廣泛的地緣政治背景”，雙方間的談判已被中斷。報道稱，字節跳動如若選擇倫敦作為TikTok總部，預計會為當地創造，並為當地創造3000個工作崗位。

這一報道暗示英國決定禁止華為5G網絡決定的影響或不僅僅是外交上的爭論。英國政府正試圖重振該國在脫離歐盟後對商業開放的聲譽，而中國駐英大使劉曉明在近日警告英方，如果英國將中國視為“敵對國家”將後果自負。

英國《衛報》18日在另一篇可能令白宮感到不適的報道中說，英政府曾私下告訴華為，這一決定部分源於來自美國的壓力。 報道稱，英國官員給人的印象是，如果特朗普總統未能贏得第二任期，或可對禁止華為的決定進行審查。據悉，美國國務卿蓬佩奧將於下周訪問倫敦，有關中國和美英貿易協定的議題尚待討論。