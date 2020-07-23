美國投資者尋求從字節跳動收購抖音國際版

美國多家媒體消息，一些美國投資者目前正在研究如何從字節跳動手中收購抖音國際版TikTok，如果收購成功，將幫助這一受到年輕群體熱捧的短視頻娛樂平台逃過美國政府的潛在禁令。

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剛過去的星期三，美國眾議院投票通過了一項禁令，禁止任何聯邦政府的僱員下載這款軟件到其政府發放的工作手機上。特朗普也在上周表示，由於存在中國政府間諜活動的可能性，他將研究針對TikTok的禁令。對此，特朗普的經濟顧問庫德德洛認為，TikTok“應該會離開中國，成為獨立企業”。

商業信息新聞網站“The Information”引述未具名的內部人士消息稱，字節跳動的一小部分美國投資者正在與公司高層討論收購抖音國際版TikTok大部分股權的可能性。目前討論仍處於初級階段，而且字節跳動還在考慮通過其他方式，不被美國所禁止或者被強制與這款應用軟件剝離。而金融時報也報道稱，國際私人股權投資基金大西洋大眾公司，和紅杉資本兩家對於收購持有很大興趣，投資者很可能正在與美國財政部等機構進行磋商，了解華盛頓的擔憂是否能通過收購TikTok來得到緩解。

同樣來自金融時報的消息，收購完成之後，字節跳動將可能只保持少部分股權，並將失去投票權，但暫時無法了解到收購金額。值得注意的是，金融時報表示，雖然迅速拿下數以百萬計的用戶，但抖音國際版TikTok暫時還未能將這些資源落實到盈利上，字節跳動的大部分盈利都來自於抖音。