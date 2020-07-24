美俄總統通電話 特朗普稱想避免與中俄軍備競賽

美國總統府白宮周三表示，總統特朗普與俄羅斯總統普京通話，在電話中告訴普京，他想避免與俄國及中國進行昂貴的軍備競賽，並希望在軍備控制談判中取得進展。

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白宮發言人迪爾（Judd Deere）表示：總統特朗普重申希望避免中國、俄羅斯和美國之間進行昂貴的三方軍備競賽，並期待在即將於維也納舉行的軍備控制談判中取得進展。

路透社報道，美方還指出，隨着中國核武實力日益強大，中國應該與俄羅斯加入一項新條約。根據估計，中國擁有300枚核彈頭，數量尚不及俄羅斯與美國。

對於特朗普與普京的通話，克里姆林宮發表聲明則強調兩國領導人討論了伊朗的核武計畫及表達發展俄美經貿互動的彼此願望。相關通告說：“雙方都強調需要共同努力，維護區域穩定以及禁止全球核武擴散機制。”

但白宮的相關簡報未提及伊朗的部分，但表示特朗普與普京討論如何在繼續重新開放全球經濟的同時，撲滅2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的疫情。

對於軍備競賽問題，美國最近多次提出進行中美俄三邊軍控談判，中國對美國的提議猶豫不決。中國外交部軍控司長傅聰7月8日曾表示，中方無意參加美俄之間的軍控雙邊談判。因為中國與美俄核武器數量完全不在一個量級，現階段要求中方參加與美俄的核裁軍談判並不現實。他說，如果美國願意將其核武數量削減到中國的水平，中國將樂於進行三邊核武軍備控制談判。他引述瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所及美國科學家聯盟等知名智庫的統計稱，美國目前約有5800枚核彈頭，相當於中國核彈頭數量的20倍。傅聰強調，中方不參加所謂的三邊談判，並不意味着中方拒絕參與國際核裁軍努力。恰恰相反，中方一直在聯合國和日內瓦裁軍談判會議積極倡導核裁軍，並倡議五核國就核政策和降低核風險開展討論。

7月16日，美國白宮以總統特朗普名義發文，紀念首次核試驗75周年。發文稱美方已於1992年暫停核試驗，但中俄兩國卻開展低當量核試驗；再次呼籲舉行“中美俄三邊軍控談判”，避免新的軍備競賽。中國國外交部發言人華春瑩當天回應稱，希望美方不要再揣着明白裝糊塗，進一步削減其龐大的核武庫才是維護自身安全和全球戰略穩定的正道。