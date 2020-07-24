美國媒體熱評關閉休斯敦中領館，指中領館已成間諜中心並且做過了頭

美國政府要求中國關閉駐休斯敦總領事館的消息，22日佔據美國各大媒體的版面和時段：《華盛頓郵報》、《紐約時報》顯著報道這一事件，NBC、ABC、CBS三大電視網，和福克斯（Fox News）、有線電視新聞網（CNN）全天輪番討論此一事件。

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《紐約時報》採訪美國國務院負責亞太事務的助理國務卿史迪威（David R. Stilwell）表示，中國駐休斯敦領事館是中國發展留學生間諜、獲取經濟和軍事情報的“司令部”，“中國這些活動的控制中心是休斯敦領事館”，史迪威稱，該領館長期以來從事顛覆活動。

《紐約時報》報導說，史迪威指稱總領事蔡偉及兩名中國外交官，最近在休斯敦機場有可疑舉動：當時一批中國公民正等待登上一架中國政府安排的專機，這些外交官將某些旅客帶到登機口處，而中國航空公司所持的登機證件上，這些旅客的出生日期是錯誤的。

《華盛頓郵報》引述不具名的美方官員指出：美國懷疑中國政府利用駐休斯敦總領館作為肆無忌憚的情報作業中心，並且“做得太過頭”，才以此警告北京。下令閉館可解讀為對北京的警告和斥責。另一美方官員指出，中國人民解放軍把中國學生送到美國的大學，駐休士頓總領館正是方便這些活動的中心。

美國政府表示，已料到外國政府會在境內從事間諜活動，但間諜活動通常遵守某些心照不宣的規則；有美方官員稱，中國近年加大駭入電腦或安插非授權人員在美收集情報的力度，還騷擾生活在美國的中國公民，這顯示中國在美國的間諜活動已失控。