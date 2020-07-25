中國駐休斯頓總領館已確認關閉 美駐成都總領館人員開始打包

7月25日星期六，美國駐成都領館的工作人員開始給行李打包，準備搬離辦公地點。

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中國政府昨日為了反擊美國關閉中國駐休斯頓總領館的決定，宣布撤銷對美國駐成都總領館的設立與運行許可，要求該總領館停止一切業務和活動。中國外交部更是表示，關閉美國駐成都領館，是中國面對美國不合理做法的正當和必要反應，外交講求對等，這一決定，符合外交慣例。中國外交部發言人汪文斌指控美國駐成都總領館一些人員從事與其身份不符的活動，干涉中國內政，但被問及具體從事了何種活動，汪文斌則回答“美方對此心知肚明”。

今早有法新社記者蹲點表示，美國駐成都領館已經有專業搬家人員進進出出。根據華爾街日報的消息，中國要求美國駐成都總領館的人員在３０天內離境，但這一消息還未得到中國官方證實，中國外交部對這一問題再次強調，“外交是講求對等的”。與此同時，中國駐休斯頓總領館的工作人員已經把辦公地點騰挪給當地警方。中國駐休斯頓總領館被美國國務卿蓬佩奧稱為中國對美間諜活動及知識產權竊取行為的“港灣”，華盛頓要求中方人員最晚周五撤離。法新社稱，當天白天，在警方人員和圍觀群眾的噓聲當中，中方領館人員將行李裝上卡車離開；下午，美方人員得以進入建築，晚間時候，美國國務院一名發言人宣布，中國駐休斯頓總領館已經確認被關閉。

對於中國關閉美國駐成都總領館，白宮呼籲北京與其進行報復，不如停止自身的消息做法。但美國截至目前還沒有宣布進行反報復行動。