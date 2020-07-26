新冠與肥胖有關 約翰遜親身經歷後 扛起英國人減肥大旗

今年4月份因感染新冠病毒而進入重症監護室治療的英國首相約翰遜，康復之後認為其病情惡劣程度與體重相關。下周一，他將開啟抗擊英國國民肥胖的政策制定宣傳活動，希望在政策幫助下，多管齊下，改善英國民眾的健康水平。

廣告 繼續瀏覽後續

約翰遜一改此前反對政府幹預民眾生活方式的態度，將在7月28日公布名為“更好的健康”的政策宣傳陣營，主要包括以下幾點：鼓勵醫生開處方，要求體重過重的病人騎自行車，增設更多自行車草坪，晚上9點之前禁止電視上播放垃圾食品的廣告，餐廳必須公布所提供飲食當中的卡路里數，等等。英國媒體報道稱，這一系列政策將耗資大約1100萬歐元。

7月26日星期天，英國政府一名發言人對此表示，“新冠病毒給我們所有人提了一個醒，那就是一定要重視體重過重帶來的短期和長期風險，對此，首相已經很清楚，必須要稱這一機會，一起變得更加健康，更加充滿活力，改善飲食”。25日發布的英國大眾健康研究調查顯示，體重過重者，死於新冠病毒的幾率，比體重正常人士要高出40%。而根據英國政府的數據，英國民眾當中，大約63%的成年人都體重超標，其中36%屬於超重，28%屬於肥胖。兒童群體當中，10到11歲的孩子里，每三個人就有一人體重超標。