美澳舉行雙部長會議 莫里森：增加南海行動系確保地區和平穩定

澳大利亞國防部長雷諾茲和外交部長佩恩於周一到訪華盛頓，與美國國防部長埃斯珀和國務卿蓬佩奧展開美澳雙部長會議。據悉，南海議題是雙方此次會談的關鍵話題之一。澳洲總理莫里森最新表示，澳方在南海的決定會符合本國利益，並指澳國防軍近來增強對南海的巡邏是在維護區域和平與穩定，並不構成風險。

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蓬佩奧28日在推特上傳了他與佩恩會面的照片，並表示，“很高興與澳大利亞外長佩恩於昨日在華盛頓會面。 美澳同盟是確保印度太平洋和平與繁榮的重要保障。”佩恩也在隨後發推文稱，“在全球大流行病與健康、經濟和安全挑戰的背景下，美澳雙部長會議的重要性從未如此重要。我期待着為我們在印太地區的利益進行富有成效的討論。”

澳防長雷諾茲亦表示，“今天美澳雙部長會議的議程雄心勃勃並正在進行。佩恩和我期待與我們的美國朋友埃斯珀和蓬佩奧一起合作，以確保我們的聯盟有能力應對我們地區的挑戰和機遇。”另據《澳大利亞財經評論》報道，美方正在向澳方施壓，敦促澳洲軍隊增加在南海爭議海域的行動次數，包括採取駛入爭議島嶼12海里內的行動。

針對有關報道，莫里森表示，澳洲內閣國安委員會將對任何由美方提出的請求加以認真考慮和衡量。他強調，“澳大利亞根據我們自己的國家利益，我們的時機和我們的評估做出決定”。他續指，“我們與美國擁有最偉大的聯盟和友誼……我們緊密合作以尋求確保我們地區的和平與穩定。 如果我們的行動共同為我們地區的和平與穩定作出貢獻，那麼這在很大程度上符合澳大利亞的國家利益。”

報道指，儘管澳軍方在南海爭議海域進行過自由航行和飛行活動，但澳海軍尚未駛入過該海域爭議島嶼的12海里範圍內。就在上周，一支由五艘軍艦組成的澳大利亞皇家海軍艦隊在前往菲律賓海與美國和日本艦隊會合舉行聯合軍演途中遭遇中國海軍。雙方曾發生過對峙。

莫里森選擇低調回應加強在南海行動或對澳大利亞可能帶來的危害。他指出，“我認為，當我們為確保該地區的和平與穩定而採取行動時，不會構成任何風險。”他強調，“該地區的和平與穩定符合我們地區所有人的利益，其中也包括中國。”

澳洲工黨國防問題發言人理查德·馬爾斯（Richard Marles）則表示，“從原則上講，在12海里範圍內進行自由航行演習應該是選項之一。”他說，“我認為政府在南中國海的背景下維護澳大利亞的國家利益很重要，而這也在於維護聯合國的《海洋法公約》。”據悉，此次訪問華盛頓的澳洲國防和外交部長原計畫還會與美國國安顧問奧布萊恩會面，但由於後者宣布確診新冠肺炎，這一計畫則被取消。