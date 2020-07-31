美國撤軍德國： 1千名士兵將遷往波蘭

據德國廣播電台報道，華沙政府表示，在美國宣布將從德國撤軍後，將有1000名美國士兵遷往波蘭。

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波蘭國防部長布拉斯卡拉說，將設立美軍指揮部，以部署在北約整個東翼的部隊。與美國的軍事合作談判已經完成。美國軍隊長期駐紮波蘭的協議很快就將簽署。美軍設在德國的歐洲總部將遷往比利時。美國總統特朗普說，邁出這一步的理由包括德國在軍事領域的財政付款不足。

根據德國政府的消息，巴符州的斯圖加特，巴州的維爾塞克和萊法州的斯潘達萊姆三個基地將因此受到較大影響。

據德國電視一台報道，美國撤軍給德國大聯盟政府帶來爭論和煩惱。社民黨聯邦議會黨團主席Rolf Mützenich提出，應重新考慮與美國的軍火生意是否還恰當。他批評特朗普推行的是“恣肆妄為和施壓政策”。“這不可能是夥伴合作的基礎。”在這個背景下，人們應該重新擺放與美國的軍火生意的位置。但聯盟黨對此表示不能理解。但一旦出現戰爭，德國將需要很多戰鬥機，以便能夠投射美國存放在德國的原子彈。

綠黨聯邦議會黨團主席埃克哈特表示：“如果美國人能將他們存放在德國和歐洲的原子彈，而不是將他們的士兵撤走，那會更好。”綠黨外交政策專家特里廷也要求中斷與美國的軍火合作。他說：特朗普“用敲詐取代了夥伴關係。”

美國宣告將從駐紮在德國的34500名士兵中撤走約12000名。其中一半以上將返回美國，5600名士兵將轉往歐洲其他地方。具體撤軍時間表還不清楚。另外，美國國會也有抵制特朗普計畫的力量。